DARÜŞAFAKA BASKETBOL, GALATASARAY ODEABANK'I 69-67 MAĞLUP ETTİ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta mücadelesinde Darüşşafaka Basketbol ile Galatasaray Odeabank karşı karşıya geldiler. Çekişmeli geçen maçı Darüşşafaka 69-67 kazandı.
Ülkemizi 7DAYS EuroCup'ta temsil eden Darüşşafaka Basketbol ve Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde karşı karşıya geldiler. Karşılaşmayı ev sahibi Darüşşafaka 69-67 kazandı.
DARÜŞŞAFAKA MAÇA ETKİLİ BAŞLADI
Maçın ilk çeyreğinde Darüşşafaka Basketbol, ön alanda yaptığı baskılı savunma ile Galatasaray Odeabank'ı hataya zorlayarak beş dakikalık bölümü 13-3'lük skorla önde geçmeyi başardı. Farkı daha da arttıran Darüşşafaka, son 3 dakikalık bölüme 20-7 önde girse de özellikle Göksenin Köksal'ın savunmadaki çabaları, Emir Preldzic'in hücumdaki yönlendiriciliği ile tekrar hareketlenen Galatasaray Odeabank, farkı azaltarak çeyreğin 26-19 sonlanmasını sağladı.
İLK YARI DARÜŞŞAFAKA'NIN ÜSTÜNLÜĞÜYLE TAMAMLANDI
İkinci çeyreğe Rakeem Christmas ve Emir Preldzic'in basketleriyle başlayan Galatasaray, 3:10 kala 31-33 ile öne geçmeyi başardı ki maçın başındaki 2-3'ten sonra ilk kez öne geçmiş oldular. Fakat Darüşşafaka, Cummings ve Wilbekin ile reaksiyon göstererek ilk yarıyı 40-36 önde geçti.
GALATASARAY'IN ÇABALARI SONUÇ VERMEDİ
Üçüncü çeyrekte Rakeem Christmas-DaJuan Summers ikilisiyle etkili olan Galatasaray Odeabank maçı kafa kafaya götürse de son çeyrek öncesi avantajlı skoru elde edemedi. Üstünlüğün sık sık el değiştirdiği çeyreğin sonunda yine Wilbekin'in bulduğu basket çeyreği 54-50 Darüşşafaka lehine sonlandırdı.
GALATASARAY ÖNE GEÇMESİNE RAĞMEN MAÇI KAYBETTİ
Maçın final periyodunda Hopson ve Hardy ile etkili olan Galatasaray, skorda öne geçmeyi de başardı. Özellikle JaJuan Johnson ile rakibine cevap vermek isteyen ev sahibi Darüşşafaka, maçın son 2:26'lık bölümüne 64-67 geride girmesine rağmen Galatasaray'ın hataları sonucunda maçın bitimine 15 saniye kala 68-67 üstünlüğü yakaladı. Son hücumda Hopson ve Preldzic ile yakaladığı şansları değerlendiremeyen rakibi karşısında Darüşşafaka 69-67 ile galip gelen taraf oldu.
JAJUAN JOHNSON MAÇIN 22 SAYIYLA EN SKORER İSİM OLDU
Darüşşafaka'da JaJuan Johnson 22 sayı, 7 ribaunt ile en etkili isim olurken, Scottie Wilbekin de maçı 16 sayıyla tamamladı.
Galatasaray Odeabank'ta dört oyuncu çift hanelere çıkarken Emir Preldzic 16 sayı, 5 ribaunt ile en skorer isim oldu. Rakeem Christmas 12 sayıyla oynarken Scottie Hopson da 11 sayı, 9 ribaunt ile maı tamamladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Sınırda Dikkat Çeken Hareketlilik! İş Makineleri, Çok Sayıda Mevzi Kazdı
- Meral Akşener, Partisini Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Açıklayacak
- Bu Fotoğraf Olay Oldu! Yakıt Aldıktan Sonra Gaza Basınca Lpg Tabancasını Kopardı!
- Kendisi 41 Ama Vücudu 9 Yaşında Gibi Gözüküyor
- Kerkük İçin Türkmenlerden Kritik Uyarı: Bölge Adeta Saatli Bombaya Döndü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Teknik Direktörü Tudor'dan Selçuk İnan Açıklaması
- Galatasaray, 3 Büyükler Arasında İlk 8 Haftada Rakibine En Çok Fark Atan Takım Oldu
- Yayıncı Kuruluş Verilerine Göre Gomis'in İlk Golü 30 Cm Ofsayt
- Dikkat! İstanbul'da Pazar Günü Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak!
- Fıfa, Resmi Sitesinde Galatasaraylı Rodrigues'ten Övgüyle Söz Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Tillerson Vazgeçmiyor: İlk Bomba Düşene Kadar Kuzey Kore İle Diplomatik Çözüm Arayacağız
- Irak Hükümeti Barzani'yi Uyardı: Kerkük'te Pkk Varlığı Savaş İlanıdır
- İran Devrim Muhafızlarına Mensup Birlik Komutanı Suriye'de Öldürüldü
- Kaliforniya Yangınında Ölü Sayısı 40'a Yükseldi, Yüzlerce İnsan Kayıp
- Ünlü Adaya Giden Uçakta Büyük Panik Yaşandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar