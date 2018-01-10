DARPHANE'NİN ALTIN ÜRETİMİ 2017'DE YÜZDE 70 ARTTI
Altın fiyatında rekorların yaşandığı 2017 yılında, Darphane'nin altın üretimi yaklaşık yüzde 70 artışla 12 milyona ulaştı.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden derlenen bilgilere göre, geçen yıl rekor üstüne rekor kıran gram altın yatırımcısına yüzde 22'lik kazanç sağladı. Altın fiyatındaki yükseliş; para gibi tasarruf ve değişim amacıyla kullanılan Cumhuriyet altın sikke grubu ile süs, takı ve hediye amacıyla kullanılan Cumhuriyet ziynet grubundaki Darphane üretimini düşürmedi.
12 MİLYONDAN FAZLA ALTIN BASILDI
Darphane'nin adet bazında toplam altın üretiminde 2017'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 70 artış görülürken, 12 milyon 137 bin 216 tane altın basıldı. Darphane'nin geçen yıl ürettiği altınların toplam ağırlığı da 41,8 ton oldu.
Darphane'nin altın üretimi, 2016 yılında adet bazında 7 milyon 177 bin 348 ve miktar bazında 24,9 ton olarak gerçekleşmişti.
ÇEYREK ALTIN ÜRETİMİ YÜZDE 71 ARTTI
Geçen yıl adet bazında en çok artışın yaşandığı ay ise 2 milyon 656 bin 105 adetle mayıs oldu. Çeyrek altın üretimi de geçen yıl 2016'ya göre yüzde 71 artış kaydetti.
2017'de 7 milyonun üzerinde çeyrek altın üretildi
Darphane'de 2017 yılında 29,7 ton ziynet, 12,2 ton sikke (meskük) ve 12,7 kilogram da gram altın üretimi gerçekleştirildi.
Kaynak: haberinburada
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