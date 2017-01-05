

ABD'de Savunma Bakanlığı'na bağlı teknoloji laboratuvarı DARPA, hedefini takip edip havada yön değiştirebilen güdümlü mermi üretti.



Keskin nişancı tüfekleri için geliştirilen .50 kalibrelik mermi, ateşlendikten sonra hareket edip yerini değiştiren hedefi takip edip isabet kaydedebiliyor.



DARPA'nın 2014'te başladığı ve 2015'te ilk sonuçlarını almaya başladığı Extreme Accuracy Tasked Ordnance (EXACTO) programı kapsamında geliştirile mermi üzerinde aktif bir optik sensör bulunuyor ve mermi hedeflendiği nesneye/kişiye kilitleniyor. Böylece ateşlendikten sonra hedef yer değiştirse bile mermi havada uçuş sırasında yönünü değiştirerek yeniden hedefe yöneliyor.



DARPA'nın 2015 başında yayınladığı test videolarında, uzman keskin nişancıların ateşlediği mermiler, yön değiştirerek hedefi vururken, ilk defa keskin nişancı tüfeği kullanan deneyimsiz kişilerin bile bu mermiyle hedefi tam isabetle vurabildiği gözleniyordu.



Merminin videosunu izlemek için buraya tıklayınız