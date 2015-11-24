

Oyun dünyasının ustalarından Hideo Miyazaki tarafından geliştirilen ünlü RPG serisi Dark Soulssona mı eriyor? Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında bu konu hakkında konuşan Miyazaki, Dark Souls 3'ün serideki son oyun olabileceğini açıkladı. Önümüzdeki yılın ilk aylarında çıkacak olan Dark Souls 3'ü bir final olarak gördüğünü söyleyen Miyazaki, oyunu ilk günden beri serinin son oyunu olacak şekilde tasarladıklarını söyledi.



Miyazaki, sonsuza dek Dark Souls ve Bloodborne oyunu yapmaya devam edemeyeceklerini söyledi ve bundan sonra yeni oyunlar geliştirmek istediğini ekledi. Dark Souls serisinin yapımcısı olan From Software'in de bu konuda hemfikir olduğunu söyleyen Miyazaki, stüdyoyla beraber yeni oyunlar geliştireceklerinin sinyallerini verdi.



Bu haberin serinin hayranlarını hayal kırıklığına uğratacağı kesin. Ancak öte yandan serinin önceden planlamış bir şekilde sonlandırılması oyunseverlerin seriye yakışır bir sona sahip olmasını sağlayabilir. PC, Xbox One ve PlayStation 4 için hazırlanan Dark Souls 3, 12 Nisan'da satışa sunulacak.















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