Hırvatistan Futbol Federasyonundan (HNS) yapılan açıklamada, milli takım kaptanı Srna'nın bugün Metkovic şehrinde babası Uzeir Srna için düzenlenecek cenaze törenine katılacağı belirtilerek, "Acı kaybı nedeniyle takım kaptanımız ve ailesine başsağlığı dileriz." denildi.



Hırvatistan Futbol Federasyonundan (HNS) yapılan açıklamada, milli takım kaptanı Srna'nın bugün Metkovic şehrinde babası Uzeir Srna için düzenlenecek cenaze törenine katılacağı belirtilerek, "Acı kaybı nedeniyle takım kaptanımız ve ailesine başsağlığı dileriz." denildi.



Bu arada, federasyonun sosyal medya hesabından paylaşılan toplu takım fotoğrafında, "Kaptan, hepimiz senin ve ailenin yanındayız." mesajı verildi.



Hırvat basınındaki haberlere göre, Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nın yarını izinli geçireceği, kampa ilerleyen günlerde dönmesi beklenen Srna'nın ise cuma günü oynanacak Çek Cumhuriyeti maçında görev yapıp yapmayacağının hala belirsizliğini koruduğu ifade edildi.



Türkiye-Hırvatistan maçı sırasında vefat ettiği öğrenilen Uzeir Srna, bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Uzun yıllar farklı takımlarda kalecilik yapan Uzeir Srna, bir dönem Metkovic şehrinin takımlarından Neretva'nın teknik direktörlüğünü de yapmıştı.