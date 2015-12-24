

Alınan bilgiye göre, 11 Aralık'tan bu yana sokağa çıkma yasağının sürdüğü ilçede, Saray Mahallesi Kilise Sokak'ta teröristlerce bir eve ateş açıldı.







Saldırıda, evde bulunan aynı aileden N.K, S.K, S.K. ve F.K. yaralandı. Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan N.K. ve S.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.







Yaralılardan S.K. ve F.K. ise ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.







Saldırıda ölen ve yaralananların AK Parti Dargeçit İlçe Başkanı'nın yakınları olduğu öğrenildi.







Teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.