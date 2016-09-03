

Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerce kontrol noktasına düzenlene saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mansur Cansız, Jandarma Uzman Onbaşı Cem Kanbur ve Geçici Köy Korucusu Yılmaz Alpsoy için tören düzenlendi.



Mardin 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki törende, şehitler Cansız, Kanbur ve Alpsoy'un Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu.