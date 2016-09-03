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DARGEÇİT ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI


DARGEÇİT ŞEHİTLERİ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI
Tarih : 03 Eylül 2016, 12:19
Puan Ver : Dargeçit Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı(6/10)8


Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK'lı teröristlerce kontrol noktasına düzenlene saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mansur Cansız, Jandarma Uzman Onbaşı Cem Kanbur ve Geçici Köy Korucusu Yılmaz Alpsoy için tören düzenlendi.



Mardin 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki törende, şehitler Cansız, Kanbur ve Alpsoy'un Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu.








Etiketler: Dargeçit  Şehitleri  Memleketlerine  Uğurlandı    haber

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