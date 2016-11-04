

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kemal Batmaz'ın, bugüne kadar savcılıkça 3 kez ifadesinin alındığı ortaya çıktı.







Şüpheli Batmaz, 21 Temmuz'da savcılığa verdiği ifadede, İstanbul Beykoz'da yaşadığını ve emlakçılık yaptığını belirterek, 'Darbe girişimi günü İstanbul'dan Nevşehir'e gidecektim. Harun Biniş (Eski BTK çalışanı, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi FETÖ üyeleri arasında iletişim ağından sorumlu olduğu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kabul etmesi durumunda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile iletişimini sağlayacak kişi) beni aramıştı. 'Ankara üzerinden geçeceksen bir miktar param var. Arsa bakalım, bana yardımcı ol.' dedi. Onunla Çayyolu'nda buluştuk. Taksi ile Kazan'a gittik. Çayyolu'nda Harun ile görüşürken darbe teşebbüsünden haberim oldu. Kazan'da bizi jandarma çevirdi.' dedi.







FETÖ terör örgütü ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını iddia eden Batmaz, 'Eşim kadın doğum doktoru. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi jeodezi mezunuyum. Bir yıl önce Hürmet AŞ'nin hissedarlığını yaptım. 2 kişi ortaktık. Mehmet Sungur ile ortaktık. Ankara'da bulunma sebebim; Harun Biniş için arsa bakmaktı." ifadelerini kullandı.







Şüpheli Batmaz, bu ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.