O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

darbeyi yöneten kemal batmaz'ın çelişkili ifadeleri

DARBEYİ YÖNETEN KEMAL BATMAZ'IN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile birlikte yönettiği belirlenen Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü tutuklu Kemal Batmaz'ın, 21 Temmuz, 18 ve 25 Ekim'de alınan 3 ayrı ifadesinde verdiği bilgiler birbiriyle çelişiyor.

Tarih : 04 Kasım 2016, 14:10
Puan Ver : Darbeyi Yöneten Kemal Batmaz'ın Çelişkili İfadeleri(9/10)7


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Kemal Batmaz'ın, bugüne kadar savcılıkça 3 kez ifadesinin alındığı ortaya çıktı.



Şüpheli Batmaz, 21 Temmuz'da savcılığa verdiği ifadede, İstanbul Beykoz'da yaşadığını ve emlakçılık yaptığını belirterek, 'Darbe girişimi günü İstanbul'dan Nevşehir'e gidecektim. Harun Biniş (Eski BTK çalışanı, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi FETÖ üyeleri arasında iletişim ağından sorumlu olduğu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın kabul etmesi durumunda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile iletişimini sağlayacak kişi) beni aramıştı. 'Ankara üzerinden geçeceksen bir miktar param var. Arsa bakalım, bana yardımcı ol.' dedi. Onunla Çayyolu'nda buluştuk. Taksi ile Kazan'a gittik. Çayyolu'nda Harun ile görüşürken darbe teşebbüsünden haberim oldu. Kazan'da bizi jandarma çevirdi.' dedi.



FETÖ terör örgütü ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını iddia eden Batmaz, 'Eşim kadın doğum doktoru. Ben de İstanbul Teknik Üniversitesi jeodezi mezunuyum. Bir yıl önce Hürmet AŞ'nin hissedarlığını yaptım. 2 kişi ortaktık. Mehmet Sungur ile ortaktık. Ankara'da bulunma sebebim; Harun Biniş için arsa bakmaktı." ifadelerini kullandı.



Şüpheli Batmaz, bu ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.








Etiketler: Darbeyi  Yöneten  Kemal  Batmaz  In  Çelişkili  İfadeleri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER