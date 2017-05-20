Meteorolojiden Sağanak Ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
Coşkun Sabah'a Bir Şok Daha!
Yazarlar Galatasaray-Osmanlıspor Maçını Yorumladı
Yarın Mhp'de Bir İlk Gerçekleşecek! 41 İlde Birden...
İstanbul'un Göbeğinde Yürek Burkan Görüntü
Ak Parti'de 2'nci Erdoğan Dönemi Başlıyor!
Muş'ta 7 Bölgede Sokağa Çıkma Yasağı
Donald Trump Suudi Arabistan'da
Sma Hastaları İçin Seçim Kriterleri Belli Oldu
Hsk'da Mesai Başlıyor
Darbeyi Mit'e Haber Veren Binbaşı Konuştu!
Türkiye Avrupa Ülkelerinin Üstünde!
Manisa'da Vahşet Boğazını Kesip Yola Attılar...
Başkent'te Silahlı Çatışma! 1 Ölü 1 Yaralı...
Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!

DARBEYİ MİT'E HABER VEREN BİNBAŞI KONUŞTU!


DARBEYİ MİT'E HABER VEREN BİNBAŞI KONUŞTU!
Tarih : 20 Mayıs 2017, 10:38
Puan Ver : Darbeyi Mit'e Haber Veren Binbaşı Konuştu!(6/10)6


 15 Temmuz darbe girişimini MİT'e ihbar eden binbaşının ifadesi ortaya çıktı. Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli binbaşı ifadesinde, ailesiyle tatilde olduğunu, cuntacıların araması üzerine 15 Temmuz günü birliğe döndüğünü anlattı. Cuntacı Deniz Aldemir'in arabadayken telefonunu kapattırarak, “Ben senin hizmetten olduğunu biliyorum ama uzatmayacağım, bu gece faaliyetimiz olacak. Çok kan akacak” dediğini aktaran binbaşı bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı'na gittiğini anlattı.



BENİ GÜLEN'E GÖTÜRDÜLER



11 Ağustos 2016'da ifadesi alınan Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli pilot binbaşı, önemli beyanlarda bulundu. Ortaokulda FETÖ'nün yurtlarında kaldığını ve kendisini askeri liselere hazırladıklarını anlatan binbaşı, 1992 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne girdiğini söyledi. Daha sonra Harp Okulu'na girdiğini ve 2 haftada bir Konya'dan gelen örgüt abisiyle bazen camide bazen evlerde görüştüğünü kaydetti. 1996'da okuldan mezun olduktan sonra örgüt abilerinin kendisini teröristbaşı Fetullah Gülen'in yanına götürdüğünü ifade eden binbaşı, “Mezun grubu olarak İstanbul'daki FEM Dershanesinde yanına gittik. Bize hiçbir şey söylemedi. Yanında misafiri vardı. Yarım saat kadar oturup çıktık” dedi.



2014'TE ÖRGÜTTEN KOPTUM



Binbaşı ifadesinde özetle şunları söyledi: “Bize Fetullah'ın çok zeki, kapasitesi çok yüksek bir insan olduğu izlenimi veriliyordu. İlk başta bu fikre ben de kapılmıştım. Ancak daha sonrasına Balyoz ve Ergenekon sürecinde Fetullah Gülen'in şizofren seviyesinde olduğunu ve vatana ihanet içerisinde olduğunu anlamaya başladım ve fikirlerim değişmeye başladı. Kopmaktan korkuyordum, o dönem gerçekten çok güçlülerdi. 2014'ten sonra bunların korkutucu güçlerinin kalmadığını düşündüm ve koptum. Beni ısrarla toplantılarına davet etmelerine rağmen gitmedim. Benim Ankara'daki abim TRT'de çalışan Ali Rıza Sarı diye bildiğim kişiydi. 2015'te bana Amerika kursu çıktı. Sanırım beni tekrar kazanmak amacıyla bu kursu ayarladılar. 2016'da tekrar kurs çıktı ancak beni tekrar kazanmak amacıyla hareket ediyorlar düşüncesiyle gitmedim. Bir gün beni aradılar ve ‘buluşalım' dediler. Optimum'un orada buluştuk ve gelen kişilere ‘ben gelmeyeceğim, görüşmek istemiyorum. Siz artık cemaat değilsiniz, istihbarat örgütü müsünüz? ‘Hizmet' diyorsunuz, kime hizmet ediyorsunuz?' dedim. Konuştuğum kişi hiçbir şey diyemedi, suçlu olduğunu biliyordu.



 



kaynak:doğruhaber








Etiketler: Darbeyi  Mit  E  Haber  Veren  Binbaşı  Konuştu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER