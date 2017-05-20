

15 Temmuz darbe girişimini MİT'e ihbar eden binbaşının ifadesi ortaya çıktı. Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli binbaşı ifadesinde, ailesiyle tatilde olduğunu, cuntacıların araması üzerine 15 Temmuz günü birliğe döndüğünü anlattı. Cuntacı Deniz Aldemir'in arabadayken telefonunu kapattırarak, “Ben senin hizmetten olduğunu biliyorum ama uzatmayacağım, bu gece faaliyetimiz olacak. Çok kan akacak” dediğini aktaran binbaşı bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı'na gittiğini anlattı.







BENİ GÜLEN'E GÖTÜRDÜLER







11 Ağustos 2016'da ifadesi alınan Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli pilot binbaşı, önemli beyanlarda bulundu. Ortaokulda FETÖ'nün yurtlarında kaldığını ve kendisini askeri liselere hazırladıklarını anlatan binbaşı, 1992 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ne girdiğini söyledi. Daha sonra Harp Okulu'na girdiğini ve 2 haftada bir Konya'dan gelen örgüt abisiyle bazen camide bazen evlerde görüştüğünü kaydetti. 1996'da okuldan mezun olduktan sonra örgüt abilerinin kendisini teröristbaşı Fetullah Gülen'in yanına götürdüğünü ifade eden binbaşı, “Mezun grubu olarak İstanbul'daki FEM Dershanesinde yanına gittik. Bize hiçbir şey söylemedi. Yanında misafiri vardı. Yarım saat kadar oturup çıktık” dedi.







2014'TE ÖRGÜTTEN KOPTUM







Binbaşı ifadesinde özetle şunları söyledi: “Bize Fetullah'ın çok zeki, kapasitesi çok yüksek bir insan olduğu izlenimi veriliyordu. İlk başta bu fikre ben de kapılmıştım. Ancak daha sonrasına Balyoz ve Ergenekon sürecinde Fetullah Gülen'in şizofren seviyesinde olduğunu ve vatana ihanet içerisinde olduğunu anlamaya başladım ve fikirlerim değişmeye başladı. Kopmaktan korkuyordum, o dönem gerçekten çok güçlülerdi. 2014'ten sonra bunların korkutucu güçlerinin kalmadığını düşündüm ve koptum. Beni ısrarla toplantılarına davet etmelerine rağmen gitmedim. Benim Ankara'daki abim TRT'de çalışan Ali Rıza Sarı diye bildiğim kişiydi. 2015'te bana Amerika kursu çıktı. Sanırım beni tekrar kazanmak amacıyla bu kursu ayarladılar. 2016'da tekrar kurs çıktı ancak beni tekrar kazanmak amacıyla hareket ediyorlar düşüncesiyle gitmedim. Bir gün beni aradılar ve ‘buluşalım' dediler. Optimum'un orada buluştuk ve gelen kişilere ‘ben gelmeyeceğim, görüşmek istemiyorum. Siz artık cemaat değilsiniz, istihbarat örgütü müsünüz? ‘Hizmet' diyorsunuz, kime hizmet ediyorsunuz?' dedim. Konuştuğum kişi hiçbir şey diyemedi, suçlu olduğunu biliyordu.







kaynak:doğruhaber