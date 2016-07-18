O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

darbeyi deşifre eden telsiz konuşması

DARBEYİ DEŞİFRE EDEN TELSİZ KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve İzmir'den kalkan helikopterler arsındaki telsiz konuşmalarında "İnlerimize gireceklerdi, inlerine girmeye gidiyoruz" sözleri MİT tarafından yakalandı. MİT uyarınca Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıya uğrayan otelden çıktı

Tarih : 18 Temmuz 2016, 12:04
Puan Ver : Darbeyi Deşifre Eden Telsiz Konuşması(7/10)4


Güvenlik uzmanı Mete Yarar'ın aktardığı bilgilere göre, darbe sabaha karşı yapılacaktı. Daha öncesinde Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT ve Cumhurbaşkanı'nı devre dışı bırakıp sabah saat 05.00'te darbeyi duyuracaklardı. Ancak MİT, gelişmeleri deşifre edince, planları öne çektiler.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatilini geçirdiği Marmaris'teki oteline doğru İzmir'den dört helikopter havalandı. Telsiz konuşmalarında "İnlerimize gireceklerdi, inlerine girmeye gidiyoruz" sözlerini yakalayan MİT ekipleri Cumhurbaşkanı Koruma Müdürü'ne haber veriyor. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı otelden hareket ediyor, 15 dakika sonra ise darbecilerin helikopterleri geliyor. Bu sırada İstanbul'da da hareketli dakikalar yaşandı. Darbeciler, 1. Ordu Komutanını Ümit Dündar'ı arayarak "Bize katıl" dedi. Dündar buna karşılık 'Bir düşüneyim' diyerek telefonu kapattı ve Cumhurbaşkanı'nı arayarak durumu bildirdi.



Öte yandan Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından Marmaris'te konakladığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, ormanlık alanda piyade tüfeği, çok sayıda tabanca, bomba atar, bomba atar mermisi, el bombası, gece görüş dürbünü, telsiz, M16 şarjörü ve fişeği ile askeri ve sıhhi malzemeler ele geçirildi.








Etiketler: Darbeyi  Deşifre  Eden  Telsiz  Konuşması    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER