

Güvenlik uzmanı Mete Yarar'ın aktardığı bilgilere göre, darbe sabaha karşı yapılacaktı. Daha öncesinde Genelkurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, MİT ve Cumhurbaşkanı'nı devre dışı bırakıp sabah saat 05.00'te darbeyi duyuracaklardı. Ancak MİT, gelişmeleri deşifre edince, planları öne çektiler.







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatilini geçirdiği Marmaris'teki oteline doğru İzmir'den dört helikopter havalandı. Telsiz konuşmalarında "İnlerimize gireceklerdi, inlerine girmeye gidiyoruz" sözlerini yakalayan MİT ekipleri Cumhurbaşkanı Koruma Müdürü'ne haber veriyor. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı otelden hareket ediyor, 15 dakika sonra ise darbecilerin helikopterleri geliyor. Bu sırada İstanbul'da da hareketli dakikalar yaşandı. Darbeciler, 1. Ordu Komutanını Ümit Dündar'ı arayarak "Bize katıl" dedi. Dündar buna karşılık 'Bir düşüneyim' diyerek telefonu kapattı ve Cumhurbaşkanı'nı arayarak durumu bildirdi.







Öte yandan Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından Marmaris'te konakladığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda, ormanlık alanda piyade tüfeği, çok sayıda tabanca, bomba atar, bomba atar mermisi, el bombası, gece görüş dürbünü, telsiz, M16 şarjörü ve fişeği ile askeri ve sıhhi malzemeler ele geçirildi.