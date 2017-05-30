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DARBEYİ AKAR'A 'TEBLİĞ' EDEN FETÖ'CÜ DİŞLİ HAKİM KARŞISINDA


DARBEYİ AKAR'A 'TEBLİĞ' EDEN FETÖ'CÜ DİŞLİ HAKİM KARŞISINDA
Tarih : 30 Mayıs 2017, 13:07
Puan Ver : Darbeyi Akar'a 'tebliğ' Eden Fetö'cü Dişli Hakim Karşısında(7/10)4


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin, aralarında sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de yer aldığı 221 kişinin yargılandığı davanın duruşması, eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli'nin savunmasının alınmasıyla başladı.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katılıyor.



Davanın yedinci celsesi, sanıklardan eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli'nin savunmasının alınmasıyla başladı.



 



kaynak:akşam








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