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DARBEYE ‘KONTROLLÜ' DİYEN KILIÇDAROĞLU'NA SUÇ DUYURUSU


DARBEYE ‘KONTROLLÜ' DİYEN KILIÇDAROĞLU'NA SUÇ DUYURUSU
Tarih : 08 Nisan 2017, 09:30
Puan Ver : Darbeye ‘Kontrollü' Diyen Kılıçdaroğlu'na Suç Duyurusu(7/10)9


FETÖ'nün hain darbe girişimi ile ilgili "Kontrollü darbe" açıklaması yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 15 Temmuz Derneği, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na suç duyurusunda bulundu.



Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda toplanan dernek üyeleri ve 15 Temmuz gazileri, "Ey Kılıçdaroğlu, bir bildiğin varsa söyle gereğini yapsınlar, yoksa sus da adam sansınlar" pankartını açtı. Çeşitli dövizler taşıyan gruptakiler, tekbir getirdi. Burada açıklama yapan Dernek başkanı Tarık Şebik, Kılıçdaroğlu, kontrollü darbe hezeyanlarıyla, her gün uydurduğu yalanlarıyla, Fetullahçı alçakları, darbeci hainleri aklamaya çalışmaktadır. (...) 15 Temmuz Derneği olarak kendilerini uyarıyoruz. Kılıçdaroğlu, şehitlerimizin aziz hatırasını rencide etmekten, gazilerimizi sürekli tahrik etmekten vazgeçmelidir" dedi.



 



kaynak:sabah

 








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