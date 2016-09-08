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darbenin şifresi bahçe düzenlemesi

DARBENİN ŞİFRESİ BAHÇE DÜZENLEMESİ

Ankara Başsavcılığı'nca darbe hazırlığının şifresi olarak değerlendiren belgede, Ankara iklimiyle alakasız enginar gibi sebzelerin dikiminin planlanması ve Temmuz 2016 için “Kesilen ağaç köklerinin çıkarılması” ifadeleri dikkat çekiyor

Tarih : 08 Eylül 2016, 09:22
Puan Ver : Darbenin Şifresi Bahçe Düzenlemesi(10/10)10


Ankara Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi soruşturma dosyasında darbe girişiminin şifreleri olarak değerlendirilen bir sayfalık şok bir belge ortaya çıktı. Tamamen askeri yazışma kuralları dışında hazırlandığı belirlenen belgede yapılacaklar, 14 ayrı maddede gösterildi ve tarihlendirildi. Genelkurmay Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda, görev alanında bahçe düzenlemesi konusunun hiç yer almayacağı askerlerin odalarında bulunan belgenin ne zaman, kim tarafından hazırlandığı bilinmiyor. "Bahçe Gelişim Planlaması" başlığını taşıyan belgeye göre "faaliyetlere" bu yılın nisan ve mayıs aylarında başlandı. Nisan-mayıs 2016'da yapılacaklar, "Temizlik ve budamanın tamamlanması" olarak belirtildi. Darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz'u içeren "Temmuz 2016" döneminde yapılacak faaliyet ise belgede "Kesilen ağaç köklerinin çıkarılması" olarak yer aldı. Savcılık kaynakları, "kök kazılması" gibi anlamlı bir faaliyeti, sözde "kesin temizlik" olarak değerlendiriyor.








Etiketler: Darbenin  Şifresi  Bahçe  Düzenlemesi    haber

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