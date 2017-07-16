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DARBENİN SEYRİNİ DEĞİŞTİREN ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR İÇİN ÖZEL KUVVETLER'DE TÖREN


Darbenin Seyrini Değiştiren Şehit Ömer Halisdemir İçin Özel Kuvvetler'de Tören
Tarih : 16 Temmuz 2017, 02:30
Puan Ver : Darbenin Seyrini Değiştiren Şehit Ömer Halisdemir İçin Özel Kuvvetler'de Tören(10/10)6

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak gecenin seyrini değiştiren isimler arasında yer alan şehit Astsubay Ömer Halisdemir, şehit düştüğü yere yapılan anıt önünde anılıyor.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda bulunan anıt önünde Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'ın katılımıyla kahraman şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in şehit olduğu saat olan 02:18'de tören düzenlenecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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