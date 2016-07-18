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darbelere karşı ruhsatlı silah almasının önü açılacak

DARBELERE KARŞI RUHSATLI SİLAH ALMASININ ÖNÜ AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Şeref Malkoç, darbelere karşı vatandaşın meşru müdafaa hakkını savunması için ruhsatlı silah alınmasının önünün açılacağını söyledi.

Tarih : 18 Temmuz 2016, 14:51
Puan Ver : Darbelere Karşı Ruhsatlı Silah Almasının Önü Açılacak(9/10)8


TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Şeref Malkoç şunları söyledi:



"Şimdi vatandaşın ruhsatlı silah almasında önüne engel çıkartılıyor. Bu, sayın İçişleri Bakanımız bununla ilgili yasal düzenleme talep edecek, milletimizin ruhsatlı silah almasının önü açılacak.Türkiye'de olay oluyor, birbirini vurmalar. Bakın çoğu ruhsatsız silahlarla oluyor. Ama darbeye teşebbüs edenlere karşı milletin meşru müdafaa hakkını savunması için ruhsatlı silah verilmesinin önünün açılması lazım. Cinayetler şunlar bunlar ruhsatlı silah almıyor. Milletin meşru müdafaa hakkı için mutlaka ruhsatlı silah alınmasının önünün açılması lazım."








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