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Darbecinin 'Hero' Tişörtüne Soruşturma! Tek Tek İncelenecekler

DARBECİNİN 'HERO' TİŞÖRTÜNE SORUŞTURMA! TEK TEK İNCELENECEKLER

FETÖ'nün suikast timinden Gökhan Güçlü'nün mahkemeye gelirken giydiği 'hero' tişörtü hakkında soruşturma başlatıldı. Cezaevindeki tüm darbeci kıyafetlerinin tek tek incelenmesi yönünde talimat verildi.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 15:40
Puan Ver : Darbecinin 'hero' Tişörtüne Soruşturma! Tek Tek İncelenecekler(8/10)4

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düzenlenen suikast girişimindeki timde yer alan darbeci Gökhan Güçlü'nün, bugün görülen dava duruşmasına 'Hero' (kahraman) tişörtüyle gelmesinin ardından, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, Muğla'da darbeci sanıkların kaldığı cezaevi yönetimi hakkında inceleme başlatıldı. İnceleme sonucuna göre ihmali görülen cezaevi yönetimi ve personeli hakkında soruşturma açılabilecek.

CEZAEVİNDEKİ KIYAFETLER TEK TEK İNCELENECEK

Diğer taraftan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, bütün cezaevlerindeki FETÖ'cü darbecilerin kıyafetlerinin tek tek toplanarak, üzerinde İngilizce başta olmak üzere yabancı dillerde yazı bulunan kıyafetlerin tespit edilerek, bu kıyafetlerin giydirilmemesi talimatı verdi.

DARBECİLERE "TEK TİP" ÇAĞRISI

Darbe davalarının başladığı günden bu yana vatandaşların gündeminde olan 'tek tip' kıyafet önerisi yeniden konuşuluyor. Sosyal medya üzerinden çok sayıda vatandaş, darbecilerin standart bir kıyafetle yargılanması gerektiğine vurgu yapıyor. ABD'de uygulanan 'turuncu tulum' önerisi ise en çok onaylanan fikirler arasında yer alıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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