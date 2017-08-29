DARBECİNİN EŞİNE 'KROKİ' SORUŞTURMASI
Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında duruşmayı izleyen sanıklardan Cenk Bahadır Avcı'nın eşi Elif Didem Avcı'nın salonun krokisini çizdiği kağıtta 'Cengaverler' yazılı not bulundu ve hakkında soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında duruşmayı izleyen sanıklardan Cenk Bahadır Avcı'nın eşi Elif Didem Avcı'nın salonun krokisini çizdiği kağıtta 'Cengaverler' yazılı not bulundu ve hakkında soruşturma başlatıldı.
KROKİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLMİŞTİMuğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında darbecilerden eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı'nın duruşmaları izleyen eşi Elif Didem Avcı salonun krokisini çizerken yakalanmıştı. Kroki Cumhuriyet Başsavcılığına incelenmek üzere gönderilmişti. Başsavcılık kroki üzerinde bir takım notlar bulunması ve notlardan birisinde 'Cengaverler' yazılması üzerine soruşturma başlattı.
KROKİYE CENGAVERLER YAZILMIŞ
Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz tarafından Başsavcılık sitesinde yapılan yazılı açıklamada, "Muğla ilimizde Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 28/08/2017 tarihli celsede izleyici olarak duruşma salonunda bulunan sanıklardan Cenk Bahadır Avcı'nın eşi Elif Didem Avcı tarafından çizilen duruşma salonunun krokisi olduğu anlaşılan ve üzerinde el yazısı ile birtakım notların bulunduğu (Cengaverler) belgenin gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesine ilişkin olarak; Cenk Bahadır Avcı'nın eşi olan ve krokiyi düzenleyen şüpheli Elif Didem Avcı hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' iddialarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" denildi.
Kaynak: haberinburada
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