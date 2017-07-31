DARBECİLERİN TELSİZ KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI: ORGENERAL ZEKAİ AKSAKALLI'YI VURUN EMRİ!
Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki faaliyetlere yönelik başlatılan soruşturmada bugün 155 kişi hakim karşısına çıkıyor. Davayla ilgili hazırlanan iddanamede yer alan telsiz kayıtlarında darbeciler, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın içinde bulunduğu araca da ateş emri veriyor.
SİVİLLERE VE KRİTİK NOKTALARA ATEŞ AÇILDI
Darbe girişimi sırasında, Ankara'da helikopterlerin havalandığı Kara Havacılık Komutanlığı'ndaki faaliyetlere yönelik açılan davada 152'si asker, 3'ü sivil 155 kişi, bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor. Aralarında 15 Temmuz gecesi sivillere ve birçok kritik yere helikopterlerden ateş açan pilotların da bulunduğu 155 sanığın yargılanmasına Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki mahkeme salonunda başlandı.
İddianamede, şüphelilerden 7'si hakkında FETÖ üyeliğinden, 148'i hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'nitelikli adam öldürmek ve öldürmeye teşebbüs' suçlarından hapis cezası isteniyor.
TELSİZ KONUŞMALARI İDDİANAMEYE GİRMİŞTİ
İlk kez hakim karşısına çıkacak olan sanıklardan bazılarının telsiz konuşmaları, iddianamede detaylı bir şekilde yer almıştı. Bu konuşmalardan birinde Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın içinde bulunduğu aracın vurulması isteniyordu.
İşte, o konuşmalar:
1. Ses - İlkay
2. Ses - Efendim komutanım
1. Ses - (…) yolunda nerden
2. Ses - Devam ediyoruz şu an (…) üstündeyim
1. Ses - Bi tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan birini yada şeyi çağır (…) birini çağır
2. Ses - Silahlar çalışmıyor nerde kobra var
1. Ses - Mitin üstünde var onu çağır
2. Ses - Nerde araç nerde, onu nereden bulacağız
3. Ses - Kalaycı mitin üzerindeyim
4. Ses - Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetlere doğru bir polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun
Ortam sesi - Vurulsun
4. ses - Vurulsun, vurulsun
3. Ses - Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya
1. Ses - (…) yapıyorum neron sana, eğer sende yeterli (…..)
3. Ses - Bu çağrı hangi helikoptere, hangi kobraya
2. Ses - Ali Nero, Dostum Konya yolu üzerinde Özel Kuvvetlere doğru devam eden bir tane kobra aracı varmış onu vuracağız. Tamam dostum devam et
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Gözaltına Alınan Hdp Batman Milletvekili Başaran, Serbest Bırakıldı
- Kuşadası'nda Aç Kalan 6 Yaban Domuzu Şehre İndi
- Tarlasına Getirdiği Suyun Musluğu Çalınınca Böyle Bir Çözüm Buldu
- Ege'de Deprem! Bodrum Ve Çevresi Bu Kez 4.4'le Sallandı
- Maçka Parkı'nda Güvenlikçinin Kıyafetine Karıştığı Kadın Konuştu: Şikayetçiyim
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 23 Milyonda Bir İhtimal Gerçek Oldu! Kanada'nın Talihlisi, 2. Kez Lotoyu Tutturdu
- Kuzey Kore'yi Durduramayan Abd'den Çin'e: Konuşma Zamanı Sona Erdi, Harekete Geç!
- Suudi Arabistan: Kabe'ye Uluslararası Statü İstemek Bir Savaş İlanıdır
- Katar Krizinde 4 Arap Ülkesinden Bir Geri Adım Daha!
- Rusya'dan Abd'ye Yaptırım Tepkisi: Bu Şekilde Devam Ederse Karşılık Veririz
Bu Haberle İlgili Yorumlar