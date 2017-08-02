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Darbeciler Hapiste İmaj Değiştirdi

DARBECİLER HAPİSTE İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Akıncı Üssü davasında mahkemeye getirilen darbeci askerlerin yeni imajları dikkat çekti. Darbecilerin yakalandıkları halleri ile şimdiki halleri arasında büyük farklılıklar var.

Tarih : 02 Ağustos 2017, 15:40
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Akıncı Üssü davasında mahkemeye getirilen darbeci askerlerin cezaevindeki yeni imajları dikkat çekti. Görünümlerini bir hayli değiştiren darbecilerin bunu özellikle mi yaptıkları sorusu akıllara geldi.

GÖRÜNÜMLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı belirlenen Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkemeye tek tek getirilen darbecilerin cezaevindeyken görünümlerinde yaptıkları değişim dikkat çekti.

Bekir Encan Van (Eski görünümü yurarıda, yeni görünümü aşağıda)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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