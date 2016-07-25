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darbeciler, darbe öncesinde yeşilköy'de toplantı yapmış

DARBECİLER, DARBE ÖNCESİNDE YEŞİLKÖY'DE TOPLANTI YAPMIŞ

Yeşilköy Hava Harp Okulu'nda, darbeden bir gün önce yapılan ve 20 general ile subayın katıldığı toplantının ayrıntıları ortaya çıktı.

Tarih : 25 Temmuz 2016, 17:13
Puan Ver : Darbeciler, Darbe Öncesinde Yeşilköy'de Toplantı Yapmış(9/10)9


Toplantıya katılanların nizamiye girişinde kayıtlarının alınmadığı, “Gökhan Şahin Sönmezateş'in misafiriyim” şifresi ile içeri alındığı bilgisine ulaşıldı. Hava Harp Okulu'nun ana komuta binası dışındaki tüm kamera sisteminin darbeden 3 ay önce de iptal edildiği, kamera izleme odasının da dinlenme odasına çevrildiği öğrenildi.



15 Temmuz'da hainlerin kalkıştığı darbe girişiminden bir gün önce saat 20:00 sularında Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş organizesinde Yeşilköy Hava Harp Okulu'nda yapılan ve 20 general ile subayın katıldığı toplantının ayrıntıları ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner'in tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplantıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik operasyonu yönettiği iddia edilen Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in organize ettiği ve toplantı için Hava Harp Okulu ana komuta binasına 19.53'te giriş yaptığı tespit edildi.








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