Yeşilköy Hava Harp Okulu'nda, darbeden bir gün önce yapılan ve 20 general ile subayın katıldığı toplantının ayrıntıları ortaya çıktı.



Toplantıya katılanların nizamiye girişinde kayıtlarının alınmadığı, “Gökhan Şahin Sönmezateş'in misafiriyim” şifresi ile içeri alındığı bilgisine ulaşıldı. Hava Harp Okulu'nun ana komuta binası dışındaki tüm kamera sisteminin darbeden 3 ay önce de iptal edildiği, kamera izleme odasının da dinlenme odasına çevrildiği öğrenildi.



15 Temmuz'da hainlerin kalkıştığı darbe girişiminden bir gün önce saat 20:00 sularında Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş organizesinde Yeşilköy Hava Harp Okulu'nda yapılan ve 20 general ile subayın katıldığı toplantının ayrıntıları ortaya çıktı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner'in tarafından yürütülen soruşturma kapsamında toplantıyı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik operasyonu yönettiği iddia edilen Tümgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in organize ettiği ve toplantı için Hava Harp Okulu ana komuta binasına 19.53'te giriş yaptığı tespit edildi.