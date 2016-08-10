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DARBECİLER AKIN ÖZTÜRK'Ü CUMHURBAŞKANI YAPACAKTI İDDİASI


DARBECİLER AKIN ÖZTÜRK'Ü CUMHURBAŞKANI YAPACAKTI İDDİASI
Tarih : 10 Ağustos 2016, 11:17
Puan Ver : Darbeciler Akın Öztürk'ü Cumhurbaşkanı Yapacaktı İddiası(0/10)


Yetkililer, darbecilerin darbe sonrasında Akın Öztürk'ün ise Cumhurbaşkanlığı makamına getirmeyi planladıkları iddiasını paylaştı. Soruşturma dosyasına giren ve darbeciler tarafından hazırlanan atama listelerinde Öztürk, eski Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yerine adı yazılmıştı. Savcılık, darbe girişiminin 1 numaralı şüphelisi olan Akın Öztürk'ün atama listesindeki görevlendirmelerin darbe girişiminin gidişatına göre şekillendirilebileceği görüşünü de savundular.



İkna etmeye çalıştım demiştim



Öztürk, savcılık sorgusunda "Beni atama listesinde Genelkurmay 2. Başkanı olarak göstermişler. Ben gerçekte Genelkurmay 2. Başkanı'ndan kıdemliyim. Akıncı Üssü'ne vardım. Bir oda içerisinde Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Tümgeneral Kubilay Selçuk ve Tuğgeneral Mehmet Dişli ile birlikte çay içiyordu. Bana 'Bunlar bu işi yaptılar, bunlarla konuş ikna et' dedi. Ben onlarla konuşmaya başladım. Selçuk ve Dişli'ye darbenin başarılı olamayacağını, demokratik kurumların işlediğini, halkın bu işe tepki gösterdiğini anlatıp ikna etmeye çalıştım. Kendilerine itiraz ettikçe bağırıp, çağırdım. Aynı şekilde Genelkurmay Başkanı'nı da onları ikna etmeye çalıştı" demişti.








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