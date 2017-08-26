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Darbeci Yüzbaşı Mahkeme Başkanını Kızdırdı

DARBECİ YÜZBAŞI MAHKEME BAŞKANINI KIZDIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen darbeci askerlerden Yüzbaşı Haldun Gülmez'in ifadesine mahkeme başkanı tepki gösterdi.

Tarih : 26 Ağustos 2017, 17:50
Puan Ver : Darbeci Yüzbaşı Mahkeme Başkanını Kızdırdı(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına hafta sonu da ara verilmedi.

SAVUNMAYA MAHKEME BAŞKANINDAN TEPKİ: YETER ARTIK...

Duruşmaya dün savunması uzun sürdüğü için yarım kalan sanıklardan SAT timinde görevli Yüzbaşı Haldun Gülmez'in ifadesiyle başlandı. Suikast timini taşıyan helikopterdeki makinalı tüfeği kullanıp polisleri tarayan, üzerinden Fethullah Gülen'i simgeleyen 'HE' duaları çıkan ve 3 gündür esasa ilişkin savunmasını yapan Yüzbaşı Haldun Gülmez'in ifadesinde aynı sözleri tekrarlaması üzerine tepki gösteren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ "Yeter artık, aynı şeyleri tekrar edip durma. Okuduğun kağıtları mı karıştırdın?" dedi.Geçen yıl 15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Yoklamayla başlayan duruşma, dün savunması uzun sürdüğü için yarım kalan darbeci sanık askerlerden Haldun Gülmez'in ifadesini sürdürdü.

"SADECE 7 SANİYELİK ATIŞ YAPTIM"

Sanık Yüzbaşı Haldun Gülmez, helikopterdeki atışları sadece kendisinin yaptığını anlatıp, "Sadece 7 saniyelik atış yaptım. Cumhurbaşkanı koruma polisleri ve sağlık görevlilerin üzerlerine atış açıldığı iddiası var. O iddialar doğru değil. Bunlarla ilgili abartılı ifadeler var. Verilen ifadeler bir biriyle çekişiyor. Saldırının 1 saat sürdüğü söyleniyor, insaf. Şehit polisler Mehmet Çetin ve Nedip Cengiz Eker'in ölümlerinin mahkeme tarafından tekrar ele alınmasını talep ediyorum" dedi. Gülmez'in ifadesi sırasında araya giren davanın savcısı Ali Cenk Düzgün, "Duruşmayı uzatmak için bilinçli davranıyor. Örgütsel bir tavır sergiliyor" dedi.

MAHKEME BAŞKANINI KIZDIRDIMahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ da, "3 gündür hala aynı şeyleri konuşuyorsun. Bu kürsüyü ve mikrofonu kötüye kullanıyorsun. Esaslı savunmayı hala yapmadım. Ortada dolaşıyorsun. Sözünü kesip, yerine otur dememizi bekliyorsun? Yeter artık, aynı şeyleri tekrar edip durma. Okuduğun kağıtları mı karıştırdın? Bu şekilde devam edersen savunmana son vereceğim" dedi.Duruşmada, Yüzbaşı Gülmez'in savunması sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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