DARBECİ YÜZBAŞI HALDUN GÜLMEZ YİNE OLAY ÇIKARDI! ARAÇTAN İNMEYİNCE YAKA PAÇA GETİRİLDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi davasında eski Yüzbaşı Haldun Gülmez yine olay çıkarttı. Geçtiğimiz Cuma günü duruşma salonuna götürülürken zorluk çıkaran Haldun Gülmez, bugün de duruşma salonuna gitmemekte direnince jandarmalar tarafından taşındı.
47 SANIK YARGILANIYOR
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına devam ediliyor.
DARBECİ YÜZBAŞI YİNE OLAY ÇIKARDI
Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının salonunda görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.
Sanıklar jandarmalar eşliğinde mahkeme salonuna alındı. Sanıklardan Haldun Gülmez, araçtan inmeyi reddedince jandarmalarca salona götürüldü.
DURUŞMANIN YARIN SONA ERMESİ BEKLENİYOR
Sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınlarının hazır bulunduğunu duruşmaya başlandı.Duruşmada mahkeme heyetince, sanıklar ile avukatlarının dava dosyasına giren yeni deliller ve raporlarla ilgili beyanları alınacak. 13 Temmuz perşembe günü başlayan ve hafta sonu ara verilen üçüncü duruşmanın yarın sona ermesi bekleniyor.
ÜZERİNDEN GÜLEN'E AİT ŞİFRELİ DUA ÇIKMIŞTI
Gülmez'in darbe girişimi sırasında helikopterdeki makinalı tüfeği kullandığı, bu sırada yaralandığı ortaya çıkmıştı. Üzerinden FETÖ lideri Gülen'e ait şifreli dua çıktığı iddia edilen Haldun Gülmez geçen duruşmadaki tavırları sonrası salondan atılmıştı.
Kaynak: haberinburada
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