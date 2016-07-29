

Darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Başyaver Ali Yazıcı'nın odasında yapılan aramalarda, TRT'de silah zoruyla okutulan darbe bildirisinin taslağına ulaşıldı. Bildirinin, Kenan Evren'in 12 Eylül darbesinde okuduğu metinden esinlenerek yazıldığı belirlendi.







DARBE BİLDİRİSİNİ HAZIRLADILAR







Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Başyaverlik odası ile Muhafız Alayı'nda inceleme yaptı. Emniyetten alınan bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi TRT'de silah zoruyla okutulan darbe bildirisi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Başyaver odasında hazırlandı, son şekli ise Çankaya Köşkü'ndeki Muhafız Alayı'nda verildi. Bildirinin, Başyaver Ali Yazıcı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diğer üç yaveri Kara Yaver Yarbay Mete Semercioğlu, Deniz Yaver Yarbay Şafak Deliacı, Hava Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak ile Muhafız Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış ve Tören Protokol Komutanı Binbaşı Haydar Aktaş tarafından hazırlandığı iddia ediliyor.