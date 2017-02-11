

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi kobra helikopteri kullanan eski Pilot Binbaşı Ali Ercan, Edirne'de annesinin evinde yakalandı.







Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 3 aydır yaptıkları çalışma ve teknik takip sonucu darbe girişimi gecesi Ankara'da kobra helikopteri kullanan eski Binbaşı Ali Ercan'ı yakalamak için harekete geçti.







Fatih Mahallesi Barbaros Sokağı'nda Ercan'nın annesinin evine operasyon düzenleyen polisler, zanlıyı burada gözaltına aldı.











kaynak:haberler