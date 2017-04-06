Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

'DARBECİ ÖLDÜRMEK POLİS İÇİN ŞEREFTİR'


'DARBECİ ÖLDÜRMEK POLİS İÇİN ŞEREFTİR'
Tarih : 06 Nisan 2017, 16:37
Puan Ver : 'darbeci Öldürmek Polis İçin Şereftir'(5/10)6


FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Türksat'a giderek yayınları kesmeye çalışan 5'i sivil 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada müşteki beyanlarının tamamlanmasının ardından avukatı olmadığı için savunmasını yapmayan sanık Mustafa Altunay'ın savunmasına geçildi. Daha önce savunma yapmak istemediğini, şimdi savunma yapmaya karar verdiğini belirten Altunay, "Sebebi de öyle ya da böyle biz bir şekilde TÜRKSAT'ta bulunduk. Oraya helikopter ile gittik. Eray Uçkun Yarbaydan sonra en kıdemli kişi benim. Ben yüzbaşıyım ve kimse benim yüzbaşı olduğumu bilmediğine göre orada komutan olarak davranmadığım görülüyor" iddiasında bulundu.



Altunay, helikopterdeki kimseyi tanımadığını öne sürerek, "Biz oraya giderken telsiz aldık ve bataryaları boştu. Bilinçli olarak oraya gitsek 1 hafta öncesinden hazırlıklar yapılır, bataryalar doldurulurdu. Ben telsizleri alırken Eray Yarbaya 'Bunlar boş' dedim. Tatbikata gideceğimizi düşündüğüm için fazla teçhizat almadım. Helikopter TÜRKSAT'ın üzerinde dönmeye başladı. Ben ilk defa TÜRKSAT'a gittim, ne yerini biliyorum ne de başka bir şey. Planlı bir şekilde oraya gitsem daha önceden bunun planını yaparım, en kötü ihtimal uydudan görüntülerini araştırırdım" ifadelerini kullandı.



 



kaynak:sabah








Etiketler:   Darbeci  Öldürmek  Polis  İçin  Şereftir      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER