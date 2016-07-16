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DARBECİ KOMUTANLAR GÖZALTINA ALINIYOR


DARBECİ KOMUTANLAR GÖZALTINA ALINIYOR
Tarih : 16 Temmuz 2016, 15:36
Puan Ver : Darbeci Komutanlar Gözaltına Alınıyor(6/10)5


Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Tank Kurmay Albay Bahadır Dalgıç'ın darbe girişimiyle ilgili olarak gözaltına alındığını bildirdi.



Darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında, Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman ile Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, gözaltına alındı.








Etiketler: Darbeci  Komutanlar  Gözaltına  Alınıyor    haber

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