DARBECİ KOMUTANLAR GÖZALTINA ALINIYOR
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon 4. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Tank Kurmay Albay Bahadır Dalgıç'ın darbe girişimiyle ilgili olarak gözaltına alındığını bildirdi.
Darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturmalar kapsamında, Bingöl 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Yunus Kotaman ile Bolu 2. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer, gözaltına alındı.
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