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darbeci hainler mahkemede çark etti!

DARBECİ HAİNLER MAHKEMEDE ÇARK ETTİ!

15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik yargılamalar devam ediyor.

Tarih : 23 Şubat 2017, 16:24
Puan Ver : Darbeci Hainler Mahkemede Çark Etti!(6/10)6


15 Temmuz hain darbe girişimine yönelik yargılamalar devam ediyor. Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren Darbeci yüzbaşı Sagun mahkemede verdiği ifadede çark etti. Darbeci Sagun "Bizim görevimiz Cumhurbaşkanı'nı sağ salim almaktı” diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada ifade veren Özel Kuvvetler'de görevli Yüzbaşı Bahadır Sagun, Çiğli'de hazırlandıkları sırada Binbaşı Şükrü Seymen'in, Cumhurbaşkanı'nın alınacağını kendi timlerine söylediğini, ancak olumlu anlamda koruma amaçlı bir algı edindiklerini de ileri sürdü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada ifade veren Özel Kuvvetler'de görevli Yüzbaşı Bahadır Sagun, Çiğli'de hazırlandıkları sırada Binbaşı Şükrü Seymen'in, Cumhurbaşkanı'nın alınacağını kendi timlerine söylediğini, ancak olumlu anlamda koruma amaçlı bir algı edindiklerini de ileri sürdü.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Darbeci  Hainler  Mahkemede  Çark  Etti    haber

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