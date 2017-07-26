İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ve Arıcılar Camii'nin işgal edilmesine ilişkin soruşturmayı tamamlandı. İddianamede, 7'si tutuklu 28 şüpheli asker 29'ar yıla kadar hapis ile üçer kez ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Dosya 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Müşteki Ebubekir Arslan, "İlk kurşunu sıkan ve askerlere ilk vur emrini veren kişi Albay Zeki Demir'dir" dedi. Albay Zeki Demir'in, İBB önünde toplanan halkı hedef gözeterek ateş ettiği kamera görüntüleri de iddianameye girdi. Ayrıca garaj katına inerek kılık değiştirip kaçmaya çalışan Yüzbaşı Mustafa Alper Şengören'in olaylar sırasında 'Cumhurbaşkanı kaçtı' diyerek halka ateş emri verdiği ortaya çıktı.

YURTTA SULH WHATSAPP GRUBU İDDİANAMEDE

İddianamede, Lojistik Destek Merkezi ve Arıcılar Camisi'ni, 6. Motorlu Piyade Alayı'nda görev yapan 5 subay, 2 uzman çavuş ve erler ile bu unsurları komuta etmek için Kara Harp Akademilerinden görevlendirilen subayların işgal girişiminde bulunduğu belirtildi. "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubu ile ilgili darbecilerin konuşmaları da iddianamede yer aldı.

ÇAVUŞ 'DEAŞ SALDIRISI OLACAK' DİYEN ERE KURŞUN YAĞDIRDI

Müşteki Erdem Tutuş ifadesinde İBB binası önünde bir erin gruptan ayrılarak yanına gittiği uzman çavuşa DEAŞ saldırısı olacağını söylediğini belirtti. Bunun üzerine uzman çavuşun ere 4 el ateş ettiğini kaçarken kendisine de şarapnel parçalarının isabet ettiğini kaydetti. Tutuş, Harp Akademileri Komutanlığı'nda kurmaylık eğitimi alan öğrenci subay Mustafa Alper Şengören'i tespit ederek ifadesine şunları ekledi: "Bu şahıs gelerek, 'Kimseyi bırakmayın, gitmezlerse vurun. Cumhurbaşkanı yurt dışına kaçmış, siz de defolun evinize gidin' dedi. Biz gitmedik, o sırada uzman çavuş rütbesinde olan bir şahıs askerlere 'Vurun bunları' dedi. Bunun üzerine askerler 5-6 adım geri çekilip diz çökerek bize doğru ateş etmeye başladılar, ben o sırada vurulmuşum, o andan sonrasını bilmiyorum." Ayrıca müşteki Tutuş, uzman çavuş Sercan Met ve Kerim Dalkıran'ı da teşhis etti.

'ALBAYIN VUR EMRİNİ DİNLEMEDİK BİZE SIKTI'

Kerim Dalkıran'ın verilen vur emrinden sonra halka elindeki tüfekle seri bir şekilde ateş açtığını belirtti. Ancak şüpheli dalkıran soruşturma kapsamında vermiş olduğu ifadede, İBB önünde yollara barikat kurmaları üzerine yol kapanınca insanların toplandığını ve bağırmaya başladığını belirtti. Albay'ın insanların üzerine yürüyerek kışkırtmaya çalıştığını, kalabalığı dağıtmak için önce havaya sıktığını ancak kalabalık dağılmayınca insanlara sıkmaya başladığını kaydetti. Albayın kendilerine de ateş emrini verdiğini ancak ateş etmediklerini ileri sürdü. Ancak bu kez de albayın kendilerine doğru ateş açması sonucunda korkularından havaya sıktıklarını belirtti. O anlık heyecan ve korkuyla silahını seriye bağladığını ve havaya ateş ederek şarjöründeki bütün mermilerin boşalttığını kaydetti.

'ÖNCE BELDEN AŞAĞI SONRA ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ AÇTILAR'

Müşteki Ebubekir Arslan darbe gecesi AK Parti Kasımpaşa İlçe Başkanlığı'ndan İl Emniyet Müdürlüğüne geçtiği sırada Saraçhane'deki askerlerin yolu kestiğini söyledi. Harp Akademileri Komutanlığı'nda Kursiyer Subay olan şüpheli Albay Zeki Demir'i teşhis eden Arslan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne doğru yürüdüğümüz esnada belediye binasının önünde bu şahsın komutanlığından bir grup asker önümüzü kesti. Halk dur emrine uymayıp yürümeye devam etti. Bu şahıs elinde bulunan G3 Piyade tüfeğine dolduruş yaparak benim hemen yanımda bulunan birinin ayağına hedef aldı. Emrindeki askerlere "Vurun" diye talimat verip, nişan aldığı şahsa ateş edip ayağından yaraladı. Darbecilerin içinde ateş eden ilk kişi ve emrindeki askerlere ateş etme emrini veren kişi bu şahıstır. Bu şahsın talimatından sonra herkes üzerimize doğru ateş etmeye başladı. Atışları ilk başta hep belden aşağıydı, olaylar artınca direk öldürme amaçlı ateş ettiler. "dedi. Müştekiler Seyithan Şeker, Kadir Albayrak müşteki polis memurları Hayri Gürbüz ve Ayhan Keçili kendilerini vuran kişi olarak şüpheli Zeki Demir'i teşhis etmişlerdir.

MÜEBBET ve 29 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede tüm şüpheliler hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbuüs etme, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma ve cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11,5 yıldan 29'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

DARBECİ YÜZBAŞI KILIK DEĞİŞTİRDİ AMA KAÇAMADI

Polis'in İBB binasına girmesi üzerine elinde tüfeğiyle garaj katına inen Yüzbaşı Mustafa Alper Şengören'nin sivil bir ceket giyerek kendini gizlemeye çalışması da güvenlik kameralarına takıldı. Yüzbaşı Mustafa Alper Şengören, garajda saklanırken polis tarafından yakalandı.

Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada