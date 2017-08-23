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DARBECİ GENERALE AKINCI ÜSSÜ GÖRÜNTÜLERİ GÖSTERİLİNCE DİLİ TUTULDU


Darbeci Generale Akıncı Üssü Görüntüleri Gösterilince Dili Tutuldu
Tarih : 23 Ağustos 2017, 15:50
Puan Ver : Darbeci Generale Akıncı Üssü Görüntüleri Gösterilince Dili Tutuldu(8/10)4

15 Temmuz darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı, Fetullah Gülen ile görüştürmek istediği iddia edilen Akıncı Üssü Komutanı eski Tuğgeneral Hakan Evrim'in savunması tamamlandı. Çapraz sorgusu sırasında Evrim'e, Akıncı Üssü'ndeki güvenlik kamera görüntüleri izletildi. Ek klasörlerin kendilerine verilmediği için görüntüleri yeni gördüklerini söyleyen Evrim'in avukatının, "Zaten burada Nürnberg mahkemelerinden daha ağır şartlar var" sözleri mahkeme salonunda tansiyonu bir anda yükseltti.

'ADİL ÖKSÜZ'Ü ADLİYEDE GÖRDÜĞÜMÜ SÖYLEDİM'

Savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçilen Evrim'e, savcılık sorgusunda, FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz'ü, Akıncı Üssü 143. Filo'da gördüğü yönündeki ifadesi soruldu. Sanık Evrim, "Bu ifadeyi ben vermedim. Ben Adil Öksüz'ü tutuklanma aşamasında adliyede gördüğümü söylemiştim. Bu nasıl bu şekilde yazılmış bilmiyorum" dedi.

KEMAL BATMAZ'A SELAM VERDİĞİ İDDİA EDİLEN FOTOĞRAF GÖSTERİLDİ

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, sanık Evrim'e, Akıncı Üssü 141. ve 143. Filo koridorlarında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini izletti. Sanığa, farklı saatlerde iki koridorda kameralara yansıyan görüntülerden alınan fotoğraflar gösterilerek, "Bu siz misiniz?" sorusu yöneltildi. Sanık Evrim, ilk fotoğrafla ilgili, "Buradaki resim bana benziyor ama kesin ben miyim değil miyim demem için incelemem gerekiyor" yanıtını verdi. İkinci fotoğraf için de, "Bu bana benziyor, ben olabilirim" yanıtını verdi. Kemal Batmaz'a selam verdiği iddia edilen fotoğraf için ise, "Bu sanırım selam verme pozisyonu. Dediğim gibi benim olduğumu söylemem için detaylı inceleme yapmam lazım" şeklinde cevap verdi. Bir başka fotoğraf için ise, "Bana benziyor evet. Arkamda yürüyen kişi Albay Ahmet Özçetin ile Filo komutanlarından biri sanırım" dedi. Sanığın bu cevaplarına salonda bulunan şehit yakınları ile gazilerden tepki sesleri yükseldi.

AVUKATIN SÖZLERİ SALONDA TANSİYONU YÜKSELTTİ

Sorgulama sırasında söz alan Hakan Evrim'in avukatı, "Savcılık makamı, dava ile ilgili ek klasörleri bize vermedi. Bu klasörleri bize de vermesi gerekmiyor mu? Bizim bunları izledikten sonra değerlendirme yapmamız gerekiyor. Aksi taktirde adil bir yargılama olmaz. Yakın zamanda Ergenekon ve Balyoz davalarında görüntüler üzerinde nasıl oynandığını gördük. Bu ülkede asker görünce kırmızı boğa görmüş gibi kaçan insanlar var. O yüzden bu görüntüleri bize verin önce biz bir inceleyelim. Zaten burada Nürnberg mahkemelerinden daha ağır şartlar var" dedi. Avukatın bu sözleri salonda bir anda tansiyonu yükseltti. Müşteki avukatları, şehit yakınları ve gazilerin oturduğu bölümden tepki sesleri yükseldi. Bazı kişiler avukata yönelik sinkaflı sözler sarf etti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray duruşmaya ara verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Darbeci  Generale  Akıncı  Üssü  Görüntüleri  Gösterilince  Dili  Tutuldu    haber

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