Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanık hakkında açılan davanın altıncı celsesi başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Bazı siyasi parti üyeleri ile sivil toplum örgütleri de duruşmayı takip ediyor.

"GÖKHAN ŞAHİN SÖNMEZATEŞ'İN İSMİNİ BİLE DUYMADIM"

Bugünkü celse, dün savunması yarım kalan sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi ve çiğli 2. Anajet Üssü'nün eski komutanı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un çapraz sorgusuyla başladı. O saatlerde Akar'ın yanında bulunanların sanıklardan Kubilay Selçuk, Hakan Evrim, Ömer Faruk Harmancık, Mehmet Dişli ve Akın Öztürk'ün olduğu anımsatılarak, operasyon emrinin kim tarafından verildiğini bilip bilmediği sorulan Selçuk, "Gerçekten haberim yok, bir bilgim yok. Kiminle temas kurulmuş bilmiyorum. Gökhan Şahin Sönmezateş'in ismini bile duymadım ben" iddiasında bulundu.

Selçuk'a, savcılık ifadesinde Akıncı Üssü'nde sivil kişileri gördüğünü söylediği, mahkeme huzurunda yaptığı savunmada ise "sivil giyinimli asker" gördüğünü söylediği hatırlatıldı. İfadesini değiştirmesinde sivil yöneticileri koruma amacının olup olmadığı sorulan Selçuk, "Hiç özel bir çabam yoktur. İfade o şekilde etmişsem dikkatsiz bir ifademdir. Benim gördüğüm kişiler sivil giyinimli askerler. Sivil giyinimli asker ile sivil giyinimliyi duruşlarından, giyimlerinden ve traşlarından ayırt edebiliriz" ifadelerini kullandı.

ASTSUBAY KUZU'YA PAŞAM DİYE HİTAP EDERDİM

Eski Tümgeneral Kubilay Selçuk mahkemede verdiği ifadesinde eski astsubay Zekeriya Kuzu'ya "paşa" ya da "paşam" diye hitap ettiğini itiraf etti.

KUZU FETÖ İMAMI OLMADIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan tim içinde yer alan ve 'Paşa' lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun, 'Çiğili imamı' olduğu belirtiliyor. Kuzu beraberindeki suikastçı askerlerle birlikte Muğla'da bir su kanalında yakalanmıştı. Kuzu ifadesinde FETÖ imamı olmadığını öne sürmüştü.

Kaynak: haberinburada