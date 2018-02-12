DARBECİ GENERAL SEMİH TERZİ'NİN EŞİ NAZİRE TERZİ'YE 18 YIL HAPİS CEZASI
Ömer Halisdemir'in öldürdüğü darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Nazire Terzi'ye anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.
İNKAR ETTİ
Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına sanık Nazire Terzi, avukatı ve yakınları katıldı. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Terzi, suçsuz olduğunu öne sürdü. Son sözü sorulan Terzi, "Benim hiçbir şekilde terör örgütü ile bir bağlantım yoktur ve olamaz. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Terzi'nin son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Terzi'ye "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Terzi'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
HALİSDEMİR ALNININ ORTASINDAN VURMUŞTU
15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi sırasında, yanındaki 10 askerle birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmeye çalışan darbeci general Semih Terzi'yi, kahraman askerimiz Astsubay Ömer Halisdemir başından vurarak öldürmüştü.
Kaynak: haberinburada
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