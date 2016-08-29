

FETÖ'nün darbe girişiminde Ankara'da kullanılan helikopterlerden birinin pilotu Deniz Aldemir, Harp Okulu'ndan aldığı öğrencileri Genelkurmay'a indirdiğini söyledi. Aldemir, o gece helikoptere Çankırı'dan 1 ton piyade ve makinalı tüfek mermisi yüklendiğini belirterek "Emre uymayarak mühimmatı Akıncı'ya götürdüm” dedi.







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmada tutuklanan ve TSK'dan ihraç edilen Pilot Binbaşı Deniz Aldemir'in ifadesine ulaşıldı. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve 15 Temmuz'a ilişkin itiraflarda bulunan Aldemir, Kara Havacılık Komutanı Ünsal Coşkun, Kurmay Başkanı Mehmet Şahin, Alay Komutan Yardımcısı Yarbay Halil Gül ile polis ve sivilleri "vurun" emrini veren Taarruz Helikopter Tabur Komutanı Özcan Karacan'ın darbe girişiminde aktif rol aldığını söyledi.