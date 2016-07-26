DARBECİ ASKER VATAN HAİNLERİ MEZARLIĞINA GÖMÜLDÜ
İBB Başkanı Topbaş, darbeci askerlerden birinin vatan hainleri mezarlığına gömüldüğünü söyledi.
FETÖ'nün darbe girişimine katılan askerlerden biri "vatan hainleri mezarlığı"na gömüldü.
Açıklamayı İstanbul Avcılar'daki "Demokrasi Nöbeti" mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş yaptı.
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