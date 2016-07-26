O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

darbeci asker vatan hainleri mezarlığına gömüldü

DARBECİ ASKER VATAN HAİNLERİ MEZARLIĞINA GÖMÜLDÜ

İBB Başkanı Topbaş, darbeci askerlerden birinin vatan hainleri mezarlığına gömüldüğünü söyledi.

Tarih : 26 Temmuz 2016, 16:03
Puan Ver : Darbeci Asker Vatan Hainleri Mezarlığına Gömüldü(6/10)4


FETÖ'nün darbe girişimine katılan askerlerden biri "vatan hainleri mezarlığı"na gömüldü.



Açıklamayı İstanbul Avcılar'daki "Demokrasi Nöbeti" mitinginde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş yaptı.








Etiketler: Darbeci  Asker  Vatan  Hainleri  Mezarlığına  Gömüldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER