Kırklareli'ndeki kışladan İstanbul'daki darbe girişimine katılan ve FETÖye bağlı askerlerin 'Trakya sorumlusu' olduğu ileri sürülen firari albayın 15 Temmuz öncesi WhatsApp'tan "Trakya'da 20 bin asker hazır" mesajı gönderdiği iddianamede yer aldı.



Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında, 1'i firari 15 tutuklu sanık hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan eski askeri personel hakim karşısına çıktı.







TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'ın da aralarında olduğu 15 tutuklu sanık, ceza infaz kurumu ring araçlarıyla yoğun güvenlik önlemleri altında salona getirildi.







Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan 2. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonu çevresinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce, geniş güvenlik önlemleri alındı.







Sanık yakınları, salon girişinde oluşturulan polis kontrol noktasından geçirilerek içeri alındı.







Sanıkların kimlik tespiti ile başlayan duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe tarafından iddianame okundu.







kaynak:sabah