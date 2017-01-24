

Hatay'da darbe girişimiyle ilgili hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklardan eski Merkez Komutanı Albay Kadir Ayhan'ın 15 Temmuz gecesi koğuştan askerleri kaldırarak "Polisler gelirse vurun" şeklinde emir verdiği belirtildi.







Hatay'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklardan eski Merkez Komutanı Albay Kadir Ayhan'ın darbe teşebbüsüne katılanlardan olduğu ve o gece koğuştan askerleri kaldırarak "Polisler gelirse vurun." şeklinde emir verdiği belirtildi.







Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında asker ve polislerin de bulunduğu 44'ü tutuklu biri firari 45 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar çeşitli hapis cezaları istemiyle hazırlanıp Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 112 sayfalık iddianamede, 15 Temmuz günü dönemin Merkez Komutanı Albay Kadir Ayhan'ın darbe gecesi yaptıklarına da yer verildi.







İddianamede, Ayhan'ın tutuklu sanıklardan darbeciler tarafından sözde sıkıyönetim komutanı ilan edilen eski 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Hasan Polat, dönemin 2. Hudut Alay Komutanı Kurmay Albay Mehmet Ali Tuna ile görevi o gün devralan Albay Necmi Eroğlu ve bir mahalle muhtarına albay kıyafeti giydiren ve kendisinden silahlı kişiler bulmasını isteyen eski Serinyol Jandarma Alay Komutanı Albay Etem Metehan Yaşar ile birlikte hareket ettiği detaylı şekilde anlatıldı.







Adı geçen sanıkların FETÖ/PDY'e üye oldukları bildirilen iddianamede, bu kişilerin darbe girişimi içerisinde bizzat yer aldıkları kaydedildi.







"(POLİSLER GELİRSE VURUN) ŞEKLİNDE EMİR VERDİ"







İddianamede, Ayhan'ın 15 Temmuz gecesi koğuştan askerleri kaldırdığı ve "Darbe oldu kalkın hemen silahları tam doldurun ve size vur emri veriyorum." dediği, şarjörlerden manevra mermilerini çıkarttırdığı, askerlere de "Polisler gelirse vurun." diyerek emir verdiği aktarıldı. Soruşturma sürecinde de emniyete gönderilen elektronik postada bu bilgilerin kullanıldığı ifade edildi.







Bilgisine başvurulan Hatay 121. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında görevli bir başçavuş da o gece yaşananları şöyle anlattı:







"Dinlenme odasında bulunduğum sırada Başbakanımızın televizyondan 'Kalkışma oluyor.' sözünü işittim ve haberleri takip etmeye başladım. Saat 23.00 gibi aralarında merkez komutanı ve aynı zamanda askeri gazino müdürü olan Jandarma Albay Kadir Ayhan telaşlı şekilde gazinoya geldi. Bana hitaben 'Bütün askerleri kaldırın ve nöbet mevzilerini takviye etsinler.' emrini verdi. Ben askerleri kaldırmak için koğuşa doğru gittiğimde kendisi de arkamdan koğuşa geldi. Askerleri ikimiz beraber kaldırdık. Askerler nöbet mevzilerine giderken Ayhan askerlere hitaben 'Polisler gelirse vurun.' şeklinde emir verdi. Daha sonra da '121. Eğitim Alay Komutanlığına gidiyorum.' diyerek gazinodan ayrıldı."







"GAZİNONUN ÖNÜNE GELEN HERKESİ VURACAĞIZ"







İddianamede ifadesi yer alan bir er de Merkez Komutanlığında yatarken saat 23.00 sıralarında Ayhan'ın koğuşa geldiğini ve "Çabuk kalkın darbe oldu giyinin." dediğini aktardı.







Bunun üzerine herkesin koğuştan dışarı çıktığını kaydeden asker, şöyle konuştu:







"Depoya bakan askere 'Silahlığı aç, herkes silah alsın, dolu şarjör ve mühimmatını alsın.' dedi. Biz de silahlarımızı alarak koğuşun önüne geçtik. 'Vur emri var, gazinonun önüne gelen herkesi vuracağız.' dedi. Sonra da kendi sivil aracıyla evine gitti. Ben de kendisinin makam aracıyla 75. Yıl Mahallesi'ndeki evine gittim ve sivil aracını eve bırakan Kadir Albayı makam aracıyla aldım. Aldığımda elinde viski vardı bana 'Çok hızlı bir şekilde alaya gidelim.' dedi. Giderken araçta telefonla birini aradı ve 'Ben evimdeki karımla çocuğumla helalleştim, vedalaştım önüme çıkan herkesi vuracağım.' dedi."







kaynak:sabah