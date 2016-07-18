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darbeci 14 general tutuklandı

DARBECİ 14 GENERAL TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, darbe girişimine yönelik başlattığı operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün akşam İstanbul Adliyesi'ne çıkartılan 14 general ve 1 amiral tutuklandı.

Tarih : 18 Temmuz 2016, 09:31
Puan Ver : Darbeci 14 General Tutuklandı(6/10)4


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, darbe girişimine yönelik başlattığı operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün akşam İstanbul Adliyesi'ne çıkartılan 14 general ve 1 amiral tutuklandı.



Aralarında 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk ile 1. Ordu Harekat Başkanı Eyüp Gürler'in de bulunduğu 1 Korgeneral, 5 Tümgeneral ve 7 Tuğgeneral ve 1 Tuğamiral olmak üzere 14 general, "darbeye teşebbüs", "örgüt kurmak ve yönetmek", "Cumhurbaşkanı'na fiili saldırıya teşebbüs" ve "kasten adam öldürme" suçlarından İstanbul nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakmiliği'nce tutuklandı.








Etiketler: Darbeci  14  General  Tutuklandı    haber

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