

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, darbe girişimine yönelik başlattığı operasyon kapsamında gözaltına alındıktan sonra dün akşam İstanbul Adliyesi'ne çıkartılan 14 general ve 1 amiral tutuklandı.







Aralarında 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Erdal Öztürk ile 1. Ordu Harekat Başkanı Eyüp Gürler'in de bulunduğu 1 Korgeneral, 5 Tümgeneral ve 7 Tuğgeneral ve 1 Tuğamiral olmak üzere 14 general, "darbeye teşebbüs", "örgüt kurmak ve yönetmek", "Cumhurbaşkanı'na fiili saldırıya teşebbüs" ve "kasten adam öldürme" suçlarından İstanbul nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakmiliği'nce tutuklandı.