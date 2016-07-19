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darbe saat 03:00'te, sıkıyönetim 06:00'da başlayacaktı

DARBE SAAT 03:00'TE, SIKIYÖNETİM 06:00'DA BAŞLAYACAKTI

Kayıtlara 15 Temmuz darbe girişimi olarak geçen olayla ilgili ilk istihbaratı saat 16.00'da alan MİT, hemen harekete geçti.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 10:15
Puan Ver : Darbe Saat 03:00'te, Sıkıyönetim 06:00'da Başlayacaktı(9/10)9


Kayıtlara 15 Temmuz darbe girişimi olarak geçen olayla ilgili ilk istihbaratı saat 16.00'da alan MİT, hemen harekete geçti.



MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le temasa geçip durumla ilgili bilgilendirme yaptı.



Saat 17.30'da, MİT'ten bir heyet Genelkurmay Karargahı'na giderek ellerindeki ayrıntılı bilgileri paylaştı.



Bundan yarım saat sonra durumun oldukça ciddi olduğu anlaşıldı ve Genelkurmay Karargahı'nda bir toplantı düzenlendi.



30 DAKİKA SÜREN TOPLANTI



30 dakika süren toplantıya Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı.



Bu gizli toplantının sonunda bir dizi karar alındı ve kararlar Genelkurmay Başkanı'nın imzasıyla tüm birliklere talimat olarak gönderildi



Bu talimatlar şöyleydi:



- Tüm hava sahası uçuşlara kapatılacak.

- Askeri uçaklar hiçbir şekilde havalanmayacak.

- Birlik hareketliliği yasaklanacak.

- Tank hareketliliği yasaklanacak.

- Kara Havacılık Okulu'ndaki faaliyetlerin denetlenmesi için Kara Kuvvetleri Komutanı bu noktaya gidecek.



Ancak artık darbe planı deşifre olmuştu. Darbeyi saat gece 03.00'te başlatmayı ve 06.00'da sıkıyönetim ilan etmeyi planlayan darbeci subaylar da bu sebeple girişimlerini öne çekti.



Türkiye'yi sarsan süreç de bu şekilde başlamış oldu.








Etiketler: Darbe  Saat  0300  Te  Sıkıyönetim  0600  Da  Başlayacaktı    haber

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