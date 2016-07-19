

Darbe girişimiyle beraber yaşanan şiddet görüntüleri ve toplumun yaşadığı üzücü sürecin çocuklar üzerindeki etkilerine değinen Uzman Pedagog Hemşin Adıgüzel, bilgisayar oyunları ve film sahnelerine benzer görüntülerin günlük olarak gözlerimizin önünde cereyan ettiği ve haberlerde de görüldüğüne dikkat çekti.







Adıgüzel, "Çocuklar gördükleri görüntüleri yetişkinlerden daha farklı şekillerde anlamlandırmaktadır. Bu yüzden gazete, bilgisayar, tablet ve televizyonlarda gördükleri görüntüler onları korkutup kaygılandırabilir. Bu cin durumlar ileriki süreçlerde farklı psikolojik bozukluklarıda beraberinde getirebilir" dedi.







Yaşanılan bütün travmatik olaylarda (tabii afet, harp, ölüm, patlamalar, baskınlar...) çocukların tepkilerini farklı şekillerde gösterebildiklerini ifade eden Adıgüzel, "Örneğin uyku reddi, kâbuslar, alt ıslatma, hiddet, algı ve dikkat problemleri, yalnız yatamama ve farklı korkular bu tepkiler arasında sıralanabilir. Ayrıca tepkisizlik, donma ve dalma halleri de dikkat edilmesi gereken işaretçiler olarak sıralanabilir" şeklinde konuştu.







"ÇOCUKLAR UYUYUNCA İZLEYİN"







Ebeveynlerin bu cin durumlarda yatıştırıcı olmaya çalışarak, "Sadece bir filmdi" demelerinin yardımcı olmadığını, ebeveynlerin dikkatli bir şekilde konuya yaklaşmaları ve itina göstermeleri gerektiğini belirten Adıgüzel şu konulara dikkat çekti: