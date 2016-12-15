

FETÖ'cüler tarafından 15 Temmuz darbe girişiminden sonra silinen, o geceye ait silah-mühimmat yüklü uçak ve helikopterlerin uçuş kayıtları özel bir yöntemle ortaya çıkarıldı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca, 15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olmasının ardından silinen uçak ve helikopterlerin uçuş kayıtları (radar izleri) ile silah-mühimmat yükleri özel bir yöntemle tek tek tespit edildi.