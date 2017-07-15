Başkentte yaşayan 13 yaşındaki Yağız Alan'ın, darbe girişimi gecesi yaşadıkları kısa film oldu. Yağız kendisini alnından öpüp giden babasının, sağ salim geldiğini yastığına koyduğu çiçekten anladığını söyledi.

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen o gece yaşananlar, çocukların bilinçaltında derin izler bıraktı. Darbe girişiminin tanıklarından 13 yaşındaki Yağız Alan'ın yaşadıkları da, bir yapım şirketince hazırlanan "Minik Kalplerin Gözünden 15 Temmuz" adıyla kısa filme aktarıldı.

DARBE GECESİNİ YAĞIZ'IN GÖZÜNDEN ANLATAN FİLMDE, ÇOCUĞUN ARKADAŞLARIYLA MESAJLAŞMARINA YER VERİLİYOR"

Kısa film, darbe girişimi gecesi minik Yağız'ın gözünden halkın tanklara, uçaklara ve silahlara karşı mücadelesini konu alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokaklara çağırması ve darbe girişimine karşı verilen mücadelenin de anlatıldığı filmde Yağız'ın o gece arkadaşlarıyla mesajlaşmalarına yer veriliyor.

"O GECE HAVA ÇOK GÜZELDİ, ANNEM BİZİ TELAŞLA İÇERİ ÇAĞIRDI"

Darbe girişiminin küçük tanığı Yağız Alan, o gece yaşadıklarını filmde şöyle anlatıyor :

"O akşam hava çok güzeldi. Balkonda babamla sohbet ederken, annem telaşla bizi içeri çağırdı. TV izlemeye başladık, annem çok endişelenmişti. Babam çok dikkatliydi, bir süre haberlere baktıktan sonra Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın konuşmasını dinledik.

"OĞLUM ANNEN ÖNCE ALLAH'A SONRA SANA EMANET" DEYİP EVDEN AYRILDI

"Babam sakince gömleğini istedi ve abdest almaya gitti. Neler olduğunu anlamaya çalışırken babamın amcamları ve arkadaşlarını arayıp konuştuklarını duyduktan sonra olayın ne kadar büyük olduğunu fark ettim. Babam beni alnımdan öptü. 'Oğlum, annen önce Allah'a, sonra sana emanet' dedi ve evden ayrıldı. O günü hiç unutamam. Kısa süre sonra uçaklar bomba atmaya başladı.

"BABAMIN SAĞ SAĞLİM GELDİĞİNİ YASTIĞIMA KOYDUĞU ÇİÇEKTEN ANLADIM"

"Anlam veremiyorduk, kimdi bunlar? Ardından sala sesi duydum. İlk olarak anlam veremedim. Arkadaş grubumuzla mesajlaşırken Furkan'ın kardeşi Aras, bombaları fark etmesin diye annesi kulaklık takip müziği sonuna kadar açmış. Sığınağa inen, saklanan arkadaşlarım var. Biz bütün geceyi bomba ve sala sesleriyle geçirdik. Babamın sağsalim geldiğini yastığıma koyduğu çiçekten anlamıştım. Çok şükür, ülkemiz kurtulmuştu."

FİLMİN SONUNDA YAĞIZ VAR

Yağız, filmin sonunda 15 Temmuz gazilerini ziyaret ettiğini ve onlara kartondan yaptığı madalyaları hediye ettiğini belirtiyor.

Kaynak: haberinburada