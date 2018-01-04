DARBE GİRİŞİMİNİN ETKİSİ GEÇTİ! TURİSTLER TÜRKİYE'YE GERİ DÖNÜYOR
İngiliz Financial Times Gazetesi, Türkiye'de turizm sektörünün yeniden canlandığı yazdı
İngiliz Financial Times Gazetesi'de yer alan bir haberde, Türkiye'de turizm sektörünün yeniden canlandığını belirtildi. Gazete, Batılı turistlerin çoğunlukla Türkiye yerine İspanya'yı tercih etmeye devam ettiğini belirtirken, Rus ve Ortadoğuluların Türkiye'deki boşluğu doldurduğunu bildirdi.
DARBE GİRİŞİMİNİN ETKİSİ ATLATILIYOR
2016 yılında yaşanan saldırılar ve darbe girişimi gibi olayların turist sayısında ciddi oranda düşüşe yol açtığı belirtilirken, "Türkiye, 2014 yılında 36 milyon turistle rekor kırmıştı. 2016'da bu sayı, son on yılın en düşük rakamı olan 25 milyona geriledi. Ancak 2017'den son veriler bu rakamın 32 milyona ulaştığını gösteriyor. Turistler çabuk unutuyor gibi görünüyor. Canlanma, terörizm tehdidinin azalması sonrası gerçekleşti" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: haberinburada
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