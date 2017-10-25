15 Temmuz darbe gişiminin başarısız olduğunu anlayınca Yunanistan'a firar eden 8 pilotun kaçtıkları helikopterin 'dost düşman tanıma kodu' cihazı ile 20 bin dolarlık gece görüş dürbününü yerinden söktüğü belirlendi. Hazırlanan iddianamede 8 şüphelinin 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri talep edildi.

SORUŞTURMA DOSYASI TAMAMANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbeci askerlerle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Bülent Başar ve Hikmet Pak tarafından hazırlanan iddianamede 9'u tutuklu 19 şüpheli yer aldı. Bu şüphelilerden 8'inin firari durumda olduğu belirtilirken 1 numaralı şüpheli İstanbul Sancaktepe'deki 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'nda görevli Kurmay Yarbay Talip Güler oldu.

"ÜÇ HELİKOPTER HAZIRLAYIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timde görevli Binbaşı Şükrü Seymen, darbeden bir gün önce Yarbay Davut Uçum'u arayarak 15 Temmuz günü helikopter ile göreve çıkacaklarını aktardı. Seymen, 15 Temmuz günü öğle saatlerinde 4. Kara Havacılık Alayı'na gelerek Uçum'la görüştü ve 3 helikopterin hazırlanmasını istedi. Darbe gecesi 4 adet 14306, 11306, 11308,11309 kuyruk numaralı Sikorsky marka helikopter 21.35- 21.50'de peş peşe havalandı. UH-1 tipi 11070 kuyruk numaralı bir helikopter ise saat 23.50 sıralarında havalandı. Bu helikopterlerin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyeti, Doğan Medya Center, Digitürk, Vodafone Arena gibi bazı kritik konumları işgalde kullanıldı. Mehmet Güder isimli vatandaşın bu 11306 numaralı helikopterden açılan ateşle şehit edildiği iddianamede yer aldı.

ADIM ADIM FİRAR

Bu helikopterlerden 14306 kuyruk numaralı helikopterin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timi taşıyan helikopter olduğu belirlendi. Diğer 4 helikopter ise darbe girişiminin başarısız olması sonucunda Yeşilköy Askeri Havalimanı apronunda buluştu. Buradan ise 66. Mekanize Tugay Komutanlığı'na geçildi. Saat 04.30 sularında çatışma çıkması üzerine kaçış planı devreye sokuldu. İddianamede tugayın kamera kayıtları da yer aldı. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde 12 şüpheli saat 04.50 sıralarında 11308 kuyruk numaralı helikoptere binerek havalandı.

ŞİLE'DEN YUNANİSTAN'A KAÇTILAR

Şile'de ormanlık alana inen şüpheliler burada birkaç saat bekledi ardından Yunanistan'a kaçmaya karar verdi. 12 şüpheliden Rıfat Çelik, Mehmet Güngör, Fatih Mandacı ve Halil Can Akbaş, diğer 8 şüpheli tarafından ormanlık alanda bırakılarak Yunanistan'a kaçmak için havalandı.

HELİKOPTERİ TALAN ETMİŞLER

Yunanistan'a giden helikopter 17 Temmuz 2016 tarihinde geri alındı. Helikopterde yapılan incelemede helikopterin 'Dost düşman tanıma kodu' isimli cihazın montaj yerinden söküldüğü belirlendi. Ayrıca helikopter içerisinde bulunan 20 bin dolarlık gece görüş dürbününün kayıp olduğu tespit edildi.

(Kaynak: Yenişafak)

Kaynak: haberinburada