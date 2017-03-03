

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, 26'sı general 221 şüpheli hakkında hazırlanan 2 bin 581 sayfalık çatı iddianamesi mahkemeye gönderildi. Davanın bir numaralı sanığı Fetullah Gülen...







İddianamede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile kuvvet komutanları davacı olarak yer aldı.







Ayrıca Yurtta Sulh Konseyi'nin 1960 darbesine benzer şekilde 38 kişiden oluşması dikkat çekti. 38 sanık için 2 bin 988 kez müebbet hapis cezası istendi.







Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman yaptığı açıklamada "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, hain darbe girişiminde bulunan Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin hak ettikleri cezaları almaları için etkin ve kararlı bir şekilde görevini yapmaya devam edecektir." dedi.







kaynak:milliyet