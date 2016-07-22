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darbe girişimini engelleyemedim deyip intihar etti!

DARBE GİRİŞİMİNİ ENGELLEYEMEDİM DEYİP İNTİHAR ETTİ!

Siirt'te bulunan 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili Yarbay Levent Önder, darbe girişimini önleyemediği gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde canına kıydı.

Tarih : 22 Temmuz 2016, 11:40
Puan Ver : Darbe Girişimini Engelleyemedim Deyip İntihar Etti!(7/10)5


Siirt'te bulunan 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili Yarbay Levent Önder, darbe girişimini önleyemediği gerekçesiyle bugün sabah saatlerinde canına kıydı.



Valilik açıklama yaptı



Bir süredir Siirt'teki 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkan Vekili görevini yürüten Yarbay Levent önder, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Siirt'teki gelişmeleri engelleyemediği gerekçesiyle bu sabah erken saatlerde, beylik tabancası ile intihar etti. Siirt Valiliği, konu ile ilgili bugün yaptığı yazılı açıklamada, şu bilgileri verdi:



"3'üncü Komando Tugay Komutanlığında görevli Kurmay Başkanı Vekili Yarbay Levent Önder, sabah erken saatlerde beylik tabancası ile intihar etmiştir. Yarbay Levent Önder bir süredir kurmay başkanlığı görevine vekalet ediyordu. 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşananları hazmedemeyerek ruhsal bir çöküntü içine girmiş, darbeci teröristlerin hain planlarına engel olamaması sebebiyle yaşananları gururuna yedirememiş, kendisi gönüllü olarak savcılığa tanık sıfatıyla ifade vermiş ve yaşadığı buhran neticesinde hayatına son vermiştir. Vatansever evladımızın kederli ailesine, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Yüce Türk Milletine baş sağlığı diliyoruz."








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