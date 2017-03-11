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Darbe Girişimini Başbakan'a Haber Veren Adam Benim
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darbe girişimini başbakan'a haber veren adam benim

DARBE GİRİŞİMİNİ BAŞBAKAN'A HABER VEREN ADAM BENİM

AK Partili Özdağ, "Darbe gecesi Çankaya Köşkü'nde çok şeyler yaptım. Çok fazla piyasaya anlatmadım bunları" dedi

Tarih : 11 Mart 2017, 10:27
Puan Ver : Darbe Girişimini Başbakan'a Haber Veren Adam Benim(6/10)6


 AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 15 Temmuz gecesi Başbakan Binali Yıldırım'a darbe girişiminin haberini verdiğini belirterek CHP ve MHP'li isimlerle de konuştuğunu söyledi.



Amasya'da Genç Memur-Sen tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde "Darbeler ve Demokrasi" adlı konferans düzenlendi. Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in de yer aldığı konferansta konuşan Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, "Darbe gecesini Başbakan'a haber veren adam benim. Saat 21.00'de. Kılıçdaroğlu'nu arayan, Bahçeli'yi arayan benim" dedi.



 



kaynak:habertürk








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