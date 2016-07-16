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darbe girişimine dünyadan tepkiler yağdı

DARBE GİRİŞİMİNE DÜNYADAN TEPKİLER YAĞDI

BM Genel Sekreteri Ban, askeri müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladı, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: ise "İtidal, sükunet ve Türkiye'nin demokratik kurumları ile anayasasına tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyorum" dedi.

Tarih : 16 Temmuz 2016, 13:52
Puan Ver : Darbe Girişimine Dünyadan Tepkiler Yağdı(5/10)5


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri darbe  girişimine tepki gösteren çok sayıda ülkeden hükümete destek mesajları geldi.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Türkiye'deki darbe girişimiyle ilgili  olarak, askeri müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.



BM Genel Sekreter Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada "BM Genel  Sekreteri, askeri müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguluyor. Demokrasi  ilkelerine uyum içerisinde, sivil kanun ve anayasal düzenin hızlı ve barışçıl  şekilde sağlanması önemli olacaktır." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, BM  Genel Sekreteri'nin sükunet, şiddetten uzak durma ve itidal ricasında bulunduğu  bildirildi.



NATO: TÜRKİYE DEĞERLİ BİR MÜTTEFİKİDİR



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı yazılı açıklamada,  Türkiye'nin demokratik kurumları ile anayasasına tam saygı gösterilmesi çağrısı  yaptı. Türkiye'deki olayları yakından ve endişeyle izlediğini belirten  Stoltenberg, "İtidal, sükunet ve Türkiye'nin demokratik kurumları ile anayasasına  tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyorum. Türkiye değerli bir NATO  müttefikidir." dedi.



AB LİDERLERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA



Avrupa Birliği (AB) liderleri ortak açıklamayla, Türkiye'de anayasal  düzene hızlı bir şekilde dönülmesi çağrısı yaptı.



AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude  Juncker ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica  Mogherini'nin, AB ülkeleri adına yaptığı ortak açıklamada, "Türkiye, AB için  önemli bir ortak. AB, demokratik yollarla seçilmiş hükümeti, ülkenin kurumlarını  ve hukuk kaidesini tam olarak destekliyor. Türkiye'de anayasal düzene hızlı bir  şekilde dönülmesi çağrısı yapıyoruz. Gelişmeleri yakından izlemeyi sürdüreceğiz."  ifadelerine yer verildi.



AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Türkiye'nin demokratik kurumlarına  desteklerini bildirdi. AB dışişleri bakanları, konuya ilişkin Moğolistan'ın  başkenti Ulanbator'daki Asya-Avrupa Toplantısı (ASEM) Zirvesi sırasında  FETÖ/PDY'nin İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimine ilişkin olağanüstü toplantı  düzenledi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica  Mogherini, konuya dair açıklamasında bakanların, Türkiye'nin demokratik  kurumlarına desteklerini ifade ettiğini ve bu kurumlara karşı kullanılan şiddeti  kınadıklarını belirtti.



AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin AB için kilit  öneme sahip bir üye olduğunu belirterek, "AB demokratik bir şekilde seçilen  hükumeti, ülkenin kurumlarını ve hukukun üstünlüğünü destekliyor." dedi. Juncker,  Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de anayasal düzene süratle  dönülmesi çağrısı yaptı. Juncker, "28 AB üye devletleriyle koordine içinde  gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, AB için kilit öneme sahip bir  üyedir. AB demokratik bir şekilde seçilen hükümeti, ülkenin kurumlarını ve  hukukun üstünlüğünü destekliyor." ifadelerine yer verdi.



ABD'DEN HÜKÜMETE DESTEK



ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na  ABD'nin, Türkiye'nin demokratik yollarla seçilmiş sivil hükümetine ve demokratik  kurumlarına mutlak destek sunduğunu ilettiğini bildirdi. Kerry, yazılı  açıklamasında, Çavuşoğlu ile Türkiye'deki gelişmelere ilişkin bir telefon  görüşmesi yaptığını belirtti. Türkiye'deki şu anki “akışkan durumu” izlediklerini  ifade eden Kerry, “Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bu akşam bir görüşme  gerçekleştirdim ve ABD'nin, Türkiye'nin demokratik yollarla seçilmiş, sivil  hükümetine ve demokratik kurumlarına mutlak destek sunduğunu ilettim.”  açıklamasında bulundu. Kerry, Türkiye genelindeki tüm taraflara diplomatik  misyonlar, personel ve sivillerin güvenliğinin sağlanması yönünde çağrı yaptı.



"DEMOKRATİK DÜZENE SAYGI DUYULMALI"



Almanya hükümeti, İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimine tepki  gösterdi. Başbakan Angela Merkel'in sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada,  “Türkiye'de demokratik düzene saygı duyulmalı. İnsanların hayatını korumak için  her şey yapılmalı.” dedi.



Almanya'nın, Türkiye'de seçimle iş başına gelmiş hükümeti  desteklediğini vurgulayan Seibert, Başbakan Merkel'in gelişmelerle ilgili  Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ve  yakın ekibiyle sürekli temas içerisinde olduğunu kaydetti. Merkel'e Moğolistan  ziyaretinde eşlik eden Seibert, açıklamasını Twitter üzerinden yaptı.



İRAN



İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Türk halkının darbe  girişimine karşı duruşu ile ilgili "cesurca" değerlendirmesinde bulundu ve övdü.  İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk  halkının demokrasi ve seçilmiş hükümetini cesurca savunması bölgede darbelere yer  olmadığının ve teşebbüslerin de başarısızlığa mahkûm olduğunun kanıtıdır."  ifadelerini kullandı.



 Zarif, Türkiye'deki birlik ve sağduyunun korunması çağrısında da  bulundu.



GÜRCİSTAN



Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili   ve Başbakanı Giorgi  Kvirikaşvili, Türkiye'de demokratik yollarla seçilen hükümetin göreve devam  etmesinin son derece önemli olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk  hükümetini desteklediklerini vurguladı. Margvelaşvili açıklamasında "Öncelikle  Türkiye'de demokratik yollarla seçilen hükümete destek verdiğimizi ifade etmek  istiyorum. Şahsi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğimi ifade  etmek istiyorum." dedi. Margvelaşvili, dost ve komşu Türkiye'deki gerginliğin  kısa süre içinde sona ereceğinden ve hayatın normale döneceğinden emin olduğunu  vurguladı.



Başbakan Kvirikaşvili de açıklamasında, şunları kaydetti: "Askeri darbe girişimleri tüm demokratik ülkeler için kesinlikle kabul  edilemez. Dost ve stratejik ortağımız Türkiye'de demokratik yollarla seçilen bir  hükümetin göreve devam etmesi ve ülkede istikrarın olması bizim için son derece  önemli."



SOMALİ



Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, İstanbul ve Ankara'daki darbe  girişimini kınayarak, Türk halkının seçtiği demokrasi yolunun darbe girişimiyle  değiştirilmeye çalışılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.



Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada Mahmud, Somali  halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sonuna kadar desteklediğini  bildirdi.



Türkiye'yi dünyadaki en etkili ülkelerden biri olarak nitelendiren  Mahmud, ülkede anayasal düzene ve demokratik yasalara saygı duyulması çağrısında  bulundu. Mahmud, darbe girişiminin geri püskürtülmesinden duydukları memnuniyeti  ifade ederek, şunları kaydetti:



"İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimini kınıyorum. Türk halkının  seçtiği demokrasi yolunun darbe girişimiyle değiştirilmeye çalışılması kabul  edilemez. Türkiye'de barış, huzur ve birlik ortamının devam etmesini diliyoruz.  Türk halkının yanındayız."



UKRAYNA



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da Türkiye'de yapılan darbe  girişimine tepki göstererek, Ukrayna'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türk  hükümetini desteklediğini bildirdi. Poroşenko, Twitter hesabından yaptığı  paylaşımda, “Demokrasinin temel prensiplerine saygı gösterilmelidir. Ukrayna  demokratik olarak seçilen Türkiye'nin Cumhurbaşkanını ve hükümetini destekliyor.”  ifadelerine yer verdi.



FAS



Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin anayasal  düzenine karşı yapılan darbe girişiminin kabul edilemez olduğunu belirtildi.  Açıklamada, “Fas, kardeş ve Müslüman ülke Türkiye ile her zaman dayanışma  içerisinde olacaktır.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Türkiye'deki anayasal  düzeni koruma çağrısı yapıldı. Fas Teçhizat ve Lojistik Bakanı Abdülaziz Rabbah, İstanbul ve  Ankara'daki askeri darbe girişimine ilişkin, Türkiye halkının, demokrasinin ve  hükümetin yanında yer alarak vatanına sahip çıktığını belirtti. Facebook  hesabından paylaştığı mesajda askeri darbe girişimini kınayan Rabbah, şunları  ifade etti:



"Türkiye halkı, demokrasinin ve hükümetin yanında yer alarak vatanına  sahip çıktı. Darbeciler büyük hayal kırıklığı yaşadı. Halk, liderlerine sahip  çıktığı zaman mucizeler meydana getirerek ülkenin istikrarını ve güvenliğini  sağlayabiliyor. Allah'ım ümmetimizi, vatanımızı ve yurdumuzu koru."



Fas'ta İstikbal Partisi, darbe girişimini kınandı ve seçilmiş  hükümetin yanında olduklarını bildirdi. Partiden yapılan açıklamada, “Seçilmiş  iradeye karşı yapılan bu darbe girişiminin terör eylemlerinden bir farkı yoktur.  Kardeş ülke Türkiye'deki gelişmeleri büyük endişe içinde takip ediyoruz.  Demokrasiyi ve ülkenin istikrarını hedef alan bu pervasız çaba ülkenin  ilerlemesine karşı vurulmuş bir darbedir.” değerlendirmesinde bulunuldu. Darbe  girişiminin başarıya ulaşmadığı,  bu çağda artık darbecilere ve darbelere yer  olmadığı vurgulanan açıklamada İstiklal Partisi'nin her zaman seçilmiş iradenin  yanında olacağı belirtildi.



KATAR EMİRİ TEMİM'DEN ERDOĞAN'A TELEFON



Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı  telefonla arayarak, Katar'ın, anayasal meşruiyetin korunması, hukukun  uygulanması, güvenlik ve istikrarın muhafazası için alınacak her türlü önlemde  Türkiye'nin yanında olduğunu dile getirdi.



Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Türk  mevkidaşı Çavuşoğlu ile telefonda yaptığı görüşmede Katar yönetiminin Türkiye'ye  desteklerini iletti. Katar Dışişleri Bakanı, ülkesinin Türkiye'deki darbe  girişiminin ardından meşru Türk hükümetinin güvenlik ve istikrarın korunması için  gerçekleştirdiği tüm yasal icraatlarında Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma içinde  olduğunu dile getirdi.



BOSNA HERSEK



Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic,  İstanbul ve Ankara'daki darbe girişimine ilişkin, "Ordunun görevi devletini  korumaktır, başka bir şey değil. Ordunun kontrolü eline alma hakkı yoktur." dedi.



"Yaşananlar, Türkiye'nin kalkınmasına ve demokrasi yolunun  engellemesine karşı tehdittir." ifadesini kullanan İzetbegovic "Kardeşim Recep  Tayyip Erdoğan ve Türk halkına, Bosna Hersek'in güçlü bir desteğine sahip  olduklarını söylemek istiyorum." diye konuştu. Tek yolun, halkın yaşananlara  tepki göstermesi olduğunu vurgulayan İzetbegovic, "Bu kişiler, halkın ne  istediğini, ne hissettiğini görmelidir. Ordunun görevi devletini korumaktır,  başka bir şey değil. Ordunun kontrolü eline alma hakkı yoktur. Hiçbir ülkede,  askerin kontrolü kendi eline alması iyi sonuçlanmamıştır. Kışlaya dönsünler ve  sivil hükümete itaat etsinler." ifadelerini kullandı.



TUNUS



Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşid el-Gannuşi, İstanbul ve Ankara'da  FETÖ'den darbe girişimini kınadı. Nahda Hareketi'nin resmi internet sayfasından  Gannuşi imzasıyla yayınlayan yazılı açıklamada, "Nahda Hareketi Türkiye'de  ordudan bir kanadın Türk halkının iradesi ve demokratik anayasal kurumların  ihlaline yönelik isyan hareketini reddedip kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.  Gannuşi, darbe girişiminin karşısında durulduğunu ve demokratik yasallığın  yanında yer alan Türk halkı ve sivil güçlerle dayanışma halinde olunduğunu  vurguladı. Dik duran ve darbeye boyun eğmeyen Türk halkını ve güvenlik güçlerini  kutlayan Gannuşi, Tunus ve tüm Arap dünyasındaki siyasi güçlerden, Türkiye'deki  tehlikeli darbe girişimini kınamalarını istedi.



PAKİSTAN



Pakistan'ın Başbakanı Navaz Şerif, FETÖ'nün İstanbul ve Ankara'daki  darbe girişimini kınadı. Şerif'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Pakistan  halkı ve hükümetinin en büyük dileğinin Türkiye'de huzurun en kısa zamanda tesis  edilmesi olduğu belirtilerek, şöyle denildi:



"Pakistan, Türkiye halkı ve hükümeti ile dayanışma içerisindedir.  Türkiye'deki halkın iradesi ile oluşan demokratik sistemi ve demokratik yollardan  seçilmiş liderliğini destekliyoruz. Pakistan, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü  yıkma girişimini kınamaktadır. Pakistan halkı ve hükümeti, Türkiye'de huzurun en  kısa zamanda tesis edileceğini ümit etmektedir."



BALTIK ÜLKELERİ



Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya, FETÖ'nün darbe  girişiminin ardından Türkiye'de seçilmiş hükümeti desteklediklerini bildirdi.



Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Twitter hesabından darbe  yapanları kınayarak, "Türkiye'de darbe girişiminde bulunanlar, demokrasi temelini  harabeye döndürüyor. Bizim seçilmiş hükümeti desteklememiz gerekir.” ifadelerini  kullandı.



Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de Ankara ve İstanbul'da  yaşanan olayları kınadığını ifade ettiği Twitter hesabından, “Türkiye'den gelen  haberler rahatsız edici. Yaşananlar, insan hakları ve demokrasiye aykırı. Hukuk  devletine saygı gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.



Estonya Cumhurbaşkanı Toomas Hendrik Ilves de Twitter hesabından,  "Türkiye'den gelen haberlerden endişeliyiz. Demokrasi, insan hakları ve hukuka  saygı duyulmalı." yorumunu yaptı.



 HAMAS'TAN KINAMA



Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "demokrasiye yapılmış bir  saldırı" olarak nitelendirilen darbenin başarıyla püskürtülmesinden ötürü Türk  halkı ve yönetimi kutlandı. Açıklamada, "Hamas, yüce Türk halkını, onun seçimle  iş başına gelmiş yönetimini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, siyasi partilerini,  güvenlik güçlerini ve ordusunu kazandıkları zaferden ötürü kutlamaktadır."  ifadesine yer verildi. Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin Filistin halkına ve onun  haklı davasına destek olduğu ve Gazze'deki ambargoyu kaldırmak için çalıştığı  hatırlatıldı.



AZERBAYCAN



Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, FETÖ'nun darbe girişimine karşı Türk  halkı ve devletine destek açıklaması yayımladı. Bakanlığın açıklamasında, yaşananlar, Türk halkının demokratik yolla  seçtiği hükümete karşı bir grubun darbe girişimi olarak nitelendirildi. Türk  milleti ve devletinin birlik göstererek bu girişime karşı çıktığının belirtildiği  açıklamada, "Türkiye'de yaşanan olaylar bizi ciddi şekilde tedirgin etti ve  sarstı. Kardeş Türk halkı ve devletinin yanında olduğumuzu beyan ediyor, durumun  yakın zamanda sabitleşeceğine ve normalleşeceğine emin olduğumuzu belirtiyoruz."  ifadelerine yer verildi.



Eski Tunus Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif el-Merzuki, FETÖ'nün İstanbul  ve Ankara'daki darbe girişimini kınadığını bildirdi. Merzuki, Facebook hesabından  yaptığı açıklamada, "(Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah) Sisi'nin Mısır'da  yaptığını, Türkiye'de yapmak isteyen bir avuç darbeciyi en şiddetli şekilde  kınıyoruz." ifadesini kullandı.



Türkiye ile büyük bir dayanışma içinde olduğunu belirten Merzuki, Türk  halkı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve meşru hükümeti sonsuz desteklediğini vurguladı.  Merzuki, şunları kaydetti: "Bugün Türkiye, kalkınma, vatan özgürlüğü, halkın egemenliği, kimlik,  teyakkuzda olmak, Gazze'ye sonuna kadar destek ve 3 milyon Suriyeliye kucak açmak  demektir. Türkiye başa kakmak, böbürlenmek ya da emperyalist arka planları  olmaksızın, ümmetimizin ve halkımızın dostudur. Türkiye en zor şartlarda bizim  yanımızda durdu, bizler de onun yanında duralım. Çünkü bizler yalnızca haklı  davaların yanında dururuz."



İNGİLTERE



İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Jonhson Twitter hesabından yaptığı  açıklamada, mevkidaşı Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü belirterek,  görüşmede, İngiltere'nin Türkiye'de demokratik yollardan seçilmiş hükümet ve  kurumları desteklediğinin altını çizdiğini kaydetti.








Etiketler: Darbe  Girişimine  Dünyadan  Tepkiler  Yağdı    haber

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