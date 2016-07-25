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DARBE GİRİŞİMİNDE ŞEHİT OLANLARIN AİLELERİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI


DARBE GİRİŞİMİNDE ŞEHİT OLANLARIN AİLELERİ İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI
Tarih : 25 Temmuz 2016, 11:41
Puan Ver : Darbe Girişiminde Şehit Olanların Aileleri İçin Kampanya Başlatıldı(10/10)9


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi  sırasında şehit olan vatandaşların aileleri ile yaralanarak gazi olanlara yönelik  "Dayanışma Kampanyası" başlatıldı. Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, anayasa ile  kurulan hür demokrasi düzenini ve temel hak ve hürriyeti ortadan kaldırmaya  yönelik menfur 15 Temmuz silahlı darbe teşebbüsünün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın dirayeti, hükümetin kararlı tutumu ve aziz milletin devletine ve  demokratik iradesine sahip çıkmasıyla bertaraf edildiği hatırlatıldı.



Şanlı Türk tarihinin sayısız örneklerinde olduğu gibi millet ve devlet  kenetlenmesinin bir kez daha kendini gösterdiğinin altı çizilen genelgede, şunlar  kaydedildi: "Söz konusu hain silahlı darbe teşebbüsünde şehit olan  vatandaşlarımızın ailelerinin kederlerini hafifletmek ve yaralılarımızın  acılarına ortak olmak için hükümetimiz şehit ve gazilerimize tanınan bütün  hakları tanımış ve tüm imkanları da seferber etmiştir."








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