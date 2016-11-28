

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından askerlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 62 kişi hakkında hazırlanan ilk iddianame, Başsavcılık tarafından onaylandı.







Darbe girişimi sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca askerler hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, aralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'nı ele geçirmeye çalışan subayların da bulunduğu 28'i tutuklu 62 asker hakkında ilk iddianame hazırlandı.







İstanbul Cumhuriyet savcıları Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından hazırlanan iddianamede, 28 rütbeli subay ve astsubay ile 34 erin, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.







kaynak:haberler







