

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen 69 asker, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Üsteğmen M.D, Astegmen B.D. Astsubay Üstçavuş A.A'nın da aralarında olduğu 69 asker, çıkarıldıkları mahkemece "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından tutuklandı