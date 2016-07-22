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DARBE GİRİŞİMİNDE AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NA GİREN 68 TERÖRİST TUTUKLANDI


DARBE GİRİŞİMİNDE AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NA GİREN 68 TERÖRİST TUTUKLANDI
Tarih : 22 Temmuz 2016, 09:11
Puan Ver : Darbe Girişiminde Ak Parti İl Başkanlığı'na Giren 68 Terörist Tutuklandı(8/10)10


Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderilen 69 asker, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Üsteğmen M.D, Astegmen B.D. Astsubay Üstçavuş A.A'nın da aralarında olduğu 69 asker, çıkarıldıkları mahkemece "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından tutuklandı








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